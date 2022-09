Wege zur Hilfe: ÖVP-Offensive im Förderdschungel

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Jeder spürt die Teuerungen in allen Bereichen und viele haben die Sorge, sich das Leben bald nicht mehr leisten zu können. Land und Bund geben Hilfen, den Überblick zu wahren ist aber nicht einfach. Die ÖVP geht im Bezirk Gmünd daher in die Info-Offensive.

„Wir wissen, dass es einen wahren Dschungel an Unterstützungen gibt, wollen informieren und Hilfen sichtbar machen“, verweist Landtags-Abgeordnete Margit Göll auf fünf NÖ Maßnahmen : Unterstützungen bei Strompreis, Wohnen, Schulstart, Pendeln und Heizen. „Wir wollen schnell helfen, haben deshalb im Landtag im Juli diese Maßnahmen, für die das Land über 300 Mio. Euro in die Hand nimmt, beschlossen.“

Nationalrats-Abgeordnete Martina Diesner-Wais nennt Maßnahmen des Bundes wie Einkommenssteuer-Senkung, ein Plus bei Familienbonus & Studienbeihilfe, Teuerungsausgleich für Arbeitslose, Mindestsicherungsbezieher, Mindestpensionisten und Studierende, Klima- und Teuerungsbonus, Familienbeihilfe-Einmalzahlung oder Kindermehrbetrag. „Die Unterstützung ist vielfältig, um Belastungen doch etwas abzufedern“, so Diesner-Wais.

Informationen, wie Bürger zu Beihilfen kommen, stünden nun im Vordergrund. „Wenn es schon Milliarden zur Entlastung gibt, müssen diese auch abgeholt werden“, sagen die Abgeordneten. Viele Unterstützungen müssen nämlich beantragt werden, und dafür gibt es auch Fristen. Diesner-Wais: „Wir wissen, dass das für einige kompliziert ist, aber die Hilfen sollen treffsicher sein für jene, die es am nötigsten haben.“

Beratungstag in ÖVP-Bezirksstelle

Die ÖVP wolle als Servicepartei auch bei der Antragstellung unterstützen. „Wir haben Folder zusammengestellt, auf der man alle Fördermaßnahmen auf einen Blick findet“, erklärt Bezirksgeschäftsführer Klaus Rosenmayer. Am 2. September waren ÖVP-Funktionäre in den Städten des Bezirks unterwegs, verteilten Info-Folder und beantworteten Fragen. Am 9. September gibt es zudem von 9 bis 17 Uhr eine kostenlose Beratung zu den wichtigsten Entlastungsmaßnahmen in der ÖVP-Bezirksstelle in Gmünd.

„Seniorenfunktionäre, die eigens geschult werden, stehen mit Rat zur Seite, informieren und helfen bei Anträgen“, betont Rosenmayer. Anmeldungen sind nicht nötig. Damit alle die Unterstützung abholen, auf die sie Anspruch haben, sollen auch die Mitarbeiter in den 21 Gemeindeämtern informiert und unterstützt werden.

