Weihnachten: Im Dienst, wenn andere feiern

Für viele sind die Weihnachtsfeiertage der gemeinsamen Zeit mit Familie und Freunden gewidmet. Aber: Während die einen dem nachkommen können, ist es anderen nicht möglich, den Heiligen Abend zuhause zu verbringen. Etwa weil es der Beruf mit sich bringt, dass auch an diesen Tagen gearbeitet wird. Oder weil es die freiwillige und ehrenamtliche Tätigkeit erfordert.

Einer unter den Ehrenamtlichen ist der Harbacher Lukas Peherstorfer. Am 24. Dezember wird er an der Rot-Kreuz-Bezirksstelle in Gmünd den Nachtdienst übernehmen – freiwillig.

Es gehört zu unserem Beruf, für die Patienten hier zu sein.“ Vroni Hartmann Teil des Pflegepersonals am Landesklinikum Gmünd

Wann Notfälle passieren, kann man sich nicht aussuchen

„Ich wusste, dass noch jemand dafür gebraucht wird und da auch ein Kollege, mit dem ich mich gut verstehe, Dienst hat, habe ich mich gemeldet“, erzählt er. Der Nachtdienst beginnt ab 19 Uhr, vier weitere Personen werden mit Peherstorfer vor Ort sein. Beim Roten Kreuz ist er schon seit über zwei Jahren, Dienst am Heiligen Abend hat er heuer zum ersten Mal.

Was er sich erwartet? Mit den Kollegen gemeinsam essen und eine ruhige Nacht. Bloß: „Ob und wann ein Notfall passiert, kann man sich nicht aussuchen.“ Was die Entscheidung erleichtert habe, sei die Tatsache, dass zuhause keine große Feier anstehe. „Wirklich verzichten muss ich also auf nichts“, sagt Peherstorfer.

Auch im Landesklinikum Gmünd läuft der Betrieb über die Weihnachtsfeiertage weiter. Vroni Hartmann und Sabine Pascher sind zwei der Mitarbeitenden, die am 24. Dezember im Dienst sind. Sie werden für die Patienten der IMCU sorgen: Die Intermediate Care Unit ist Bindeglied zwischen der Intensivstation und der Normalstation. Die Schicht dauert von der Früh bis am Abend, Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest mit der Familie werden deshalb schon vorher erledigt.

Gestaltung des Heiligen Abends abhängig von Patienten

„Der Heilige Abend und die Feiertage sind etwas Besonderes und ein Fest der Familie. Aber es gehört zu unserem Beruf, für die Patienten hier zu sein“, sind sich die beiden einig. Die eigenen Kinder seien außerdem schon älter, auch das mache es einfacher: „So können Kollegen, deren Kinder jünger sind, zuhause bei der Familie sein.“

Vor der Covid-Pandemie wurden im Landesklinikum im Advent Weihnachtsfeiern für und mit den Patienten veranstaltet, zuletzt gab es das aufgrund der Pandemie nicht mehr. Aus der Küche kommt trotzdem ein kleiner kulinarischer Gruß. Wie viel weihnachtliche Stimmung aufkommt, hänge in erster Linie davon ab, wie es den Patienten geht, erzählen Vroni Hartmann und Sabine Pascher: „Manchmal passt es eben gar nicht.“

Gerade beim Dienst am Heiligen Abend wachse über den Tag die Freude auf daheim, aber: „Manchmal ist man auch müde vom Tag. Es ist doch ein Arbeitstag mit zwölf Stunden, der hinter einem liegt.“ Gerade für Patienten und Besucher sei es erfreulich, dass Besuche im Klinikum nun auch wieder vermehrt möglich sind.

Warum? „In einer schweren Zeit können Besuche den Patienten und ihren Angehörigen sehr helfen. Nahestehende Angehörige können wir als Pflegepersonal nicht ersetzen.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.