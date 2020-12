Wenn es nach Tannenreisig riecht, Kerzen und Lichterschmuck die dunklen Winternächte erhellen und die Vanillekipferl wieder besonders gut schmecken, dann ist es soweit: Bald ist Heilige Nacht – nicht nur im bekannten Weihnachtslied „Leise rieselt der Schnee“, sondern auch in der Realität.

Die Covid-19-Pandemie hat heuer vieles verändert. Auch Weihnachten?

Zeit für die Familie statt Tischtennis-Turniere

Der aus Unterlembach stammende Tischtennisprofi Stefan Fegerl wird in Wien im engsten Familienkreis feiern – also mit seiner Gattin und den beiden Söhnen. „Es ist noch nicht ganz entschieden, ob wir die Großeltern im Waldviertel besuchen“, erzählt er. Noch in den vergangenen Jahren sei die gemeinsame Feier am 25. oder 26. Dezember mit Verwandten im Waldviertel Fixpunkt gewesen.

Das fällt heuer aus. Trotzdem freut er sich schon auf ruhige Tage im Kreise seiner Familie, am Sonntag stand sein letztes Spiel im heurigen Jahr an. „Generell ist meine Zeit ja sehr begrenzt. Deshalb ist es schön, jetzt Zeit für die Familie zu haben.“ Auf den Wunschlisten seiner Söhne stehen Lego-Spielsachen ganz oben – erstes Tischtennis-Equipment hat der ältere bereits.

Tierische Weihnachten bei Landtagsabgeordneter

Auch die Landtagsabgeordnete und Harbacher Bürgermeisterin Margit Göll wird die Weihnachtsfeiertage ruhig begehen: „Die vergangenen Wochen waren sehr fordernd. Ich werde die Zeit nutzen und in der Natur Kraft tanken“, sagt sie. Die Vorweihnachtszeit hatte aber auch ihre guten Seiten: „Ich habe meine Kekse heuer wieder einmal selber gebacken, weil ich an den Abenden zuhause war.“

Den Heiligen Abend verbringt sie im engsten Familienkreis: „Mein Sohn kommt zu Besuch und es gibt ein gemeinsames Abendessen.“ Am Christtag seien mehrstündige Wanderungen bei ihr ohnehin schon eine Tradition – heuer soll es wieder auf den Nebelstein gehen. Dabei hat Göll eine tierische Begleitung, nämlich ihren Jack Russell-Terrier.

Auch der lässt sich von der Weihnachtsstimmung anstecken, bekommt er doch zuverlässig ein eigenes Geschenk: „Bei der Bescherung weiß er genau, welches Packerl ihm gehört.“ Darin wird sich auch heuer wieder ein Spielzeug befinden, erzählt sie mit einem Schmunzeln.

Keine Weihnachten auf den Kanarischen Inseln

Sein Lieblingsweihnachtslied sei, so Hoftheater-Leiter Moritz Hierländer, eine eigene Interpretation der beiden Lieder „Leise rieselt der Schnee“ und „Es wird scho glei dumpa“. Den Heiligen Abend wird er gemeinsam mit seiner Partnerin verbringen, zum Weihnachts essen soll es Raclette geben. Auch an den anderen beiden Feiertagen will er es „ruhig und besinnlich“ angehen lassen. Er versucht, in der aktuellen Situation auch Positives zu sehen: „Vielleicht trägt das auch zu einer Entschleunigung im Weihnachtstrubel bei.“

Der weihnachtlichen Hektik ist er in den Vorjahren ab und zu durch Reisen entkommen und hat Weihnachten dadurch schon öfter unter der Sonne der Kanarischen Inseln verbracht: „Natürlich hätte ich das heuer auch gerne gemacht“, sagt er. Was ihm besonders fehlen wird, sei allerdings das Zusammenkommen mit Freunden.

Viel zu tun im Nationalrat

Besuche bei Verwandten standen an den Weihnachtsfeiertagen auch bei der Nationalratsabgeordneten Martina Diesner-Wais am Programm – recht groß seien die Runden aber sowieso nicht gewesen, erzählt sie. „Weihnachten wird bei uns heuer nicht um vieles anders sein als sonst.“ Was sehr wohl anders war, ist die Vorweihnachtszeit: Adventmärkte und Repräsentationsaufgaben seien ausgefallen. Die Zeit konnte sie nutzen: „Ich war heuer früh dran mit dem Backen. Mein Sohn hat mir tatkräftig geholfen.“

Was sehr wohl anders ist, sind die Zusammenkünfte im Nationalrat: „Sonst ist der Dezember immer ein bisschen ruhiger. Heuer war diese Zeit sehr intensiv, es gab viele Sitzungen und am Mittwoch haben wir nochmal eine Besprechung in Wien“, sagt Diesner-Wais. Und was sehr wohl anders sein wird, sind die weihnachtlichen Messen: „Das Plaudern und Zusammenkommen nach der Mette wird mir schon fehlen.“

Weniger Stress an Weihnachten

Dass auch die sonst üblichen Zusammenkünfte mit Kollegen oder innerhalb von Vereinen ausfallen müssen, daran erinnert USC Litschau-Fußballer Ralf Wagesreither: „Das fehlt natürlich.“ Den Heiligen Abend wird auch er mit seiner Gattin und den Kindern verbringen. Eltern und Schwiegereltern werden schon besucht, „die großen Familienzusammenkünfte verschieben wir aber aufs nächste Jahr.“ Die guten Seiten an den heurigen Umständen? „Dass der Stress wegfällt, zu Weihnachten jeden Tag irgendwo anders sein zu müssen.“

Tradition nicht immer traditionell

Wie bei vielen anderen auch, gibt es bei Kabarettistin Claudia Sadlo am Heiligen Abend Fisch – allerdings nicht unbedingt traditionell in gebackener Form. Den Heiligen Abend verbringe sie sowieso nur im engsten Familienkreis, da werde es also keinen Unterschied geben.

Anders am Christtag: Da steht bei ihr sonst ein Zusammenkommen mit den Verwandten an. „Ich muss zugeben, dass Weihnachten nicht meine Lieblingszeit ist“, gesteht sie. Deshalb mag sie es auch an den Feiertagen eher locker. Für ihre Fans hat sich Claudia Sadlo spontan einen Online-Adventkalender einfallen lassen – jeden Tag gab es ein Kurzvideo.

Hinter einem „Türchen“ geht’s dabei auch um Weihnachtslieder-Ohrwürmer…