Noch geht es in der Waldschenke von Doris Schreiber hektisch zu. Eine Weihnachtsfeier folgt der nächsten, dazwischen das „normale“ Tagesgeschäft. „Vor Weihnachten ist die stressigste Zeit im ganzen Jahr. Da kommt die Familie viel zu kurz“, sagt sie. Umso größer ist die Freude auf ruhigere, stressfreiere Stunden. Besonders für ihren sechsjährigen Sohn sei Weihnachten – allem voran die Vorfreude auf das Christkind – etwas ganz Großes.

Und wenn sie davon erzählt, wie sie den Heiligen Abend verbringt, wird deutlich, dass die Vorfreude bei ihr ähnlich groß ist. „Der Tag hat für mich eine ganz besondere Stimmung. Wenn das Friedenslicht zu unserer Kapelle kommt oder ich Stücke am Jagdhorn spiele, das gehört alles dazu.“ Auch dass es mittags Milchsuppe mit gestampften Erdäpfeln gibt, ist ein fixes Ritual, der 24. tagsüber ein Fasttag. Am Abend gibt es Fisch.

Behutsam wäscht sie den Karpfen in der Küche der Waldschenke. „Das Grundmaterial muss stimmen, das ist am wichtigsten“, erklärt Doris Schreiber. Am Heiligen Abend bereitet sie ihn ebenfalls selbst zu. Es gibt gebackenen Karpfen. Traditionell mit Erdäpfelsalat, regional gefischt aus heimischen Teichen.

Das war schon immer so, sie kenne es gar nicht anders. Ein Tipp vom Profi für die Karpfen-Zubereitung? „Er verträgt mehr Salz, als man denkt.“ Entscheidend ist die Frische des Fisches. „Der Grundgeschmack vom Karpfen ist gut“, sagt sie: „Außerdem ist er sehr gesund, hat viele Omega-Drei-Fettsäuren und ist ein Produkt aus unserer Region.“ Weil der Karpfen so vielseitig einsetzbar ist, verleitet er zu kreativen Geschmackskreationen: „Zum Beispiel als Knoblauch-Kräuter-Karpfen oder mit Erdäpfel-Mohn-Haube. Aus Karpfen kann man aber auch Karpfenchips, gebackenen Milchner und Fischsuppe machen.“ Wenn es am Weihnachtstag ruhiger wird, gibt es den Karpfen aber ganz traditionell – am liebsten zu Hufeisen geschnitten anstatt filetiert. Schreiber: „Ich finde ihn so geschmackvoller und saftiger.“

„Das Schönste am Weihnachtsessen ist, dass man sich ganz entspannt die Zeit zum Essen nimmt.“ Gerhard Dangl vom Burgstüberl

Das sieht auch Gerhard Dangl vom Burgstüberl in Heidenreichstein so. Deshalb bietet er den gebackenen Karpfen in seinem Lokal nicht nur in der Filet-Variante, sondern auch in Hufeisenform an. Auf die Frage, was bei ihm zu Weihnachten privat auf den Tisch kommt: „Natürlich ein Waldviertler Karpfen. Das ist Tradition.“ Auch bei ihm gibt es Erdäpfelsalat – eventuell noch Sauce Tartare – dazu. Fisch esse er generell gerne, „aber der Karpfen ist definitiv einer der besten Fische und hat einen tollen Geschmack.“

Den Kauf bezeichnet er als Vertrauenssache: „Mein Karpfen stammt aus der direkten Nachbarschaft. Da weiß ich, dass er gut ausgewässert ist.“ Den Kochlöffel gibt auch er am Heiligen Abend nicht in andere Hände: „Ich koche unterm Jahr im Lokal, also koche ich auch unser Weihnachtsessen selbst.“ Am 24. Dezember wird in kleinem Kreise gefeiert. „Das Schönste am Weihnachtsessen ist, dass man sich ganz entspannt und ohne Stress die Zeit zum Essen nimmt“, erzählt er.

Das gesellige Beisammensein, das Miteinander und die Zeit mit der Familie gehören für Hopferl-Wirt Josef Hag zum Weihnachtsessen dazu. Weil der Arbeitsalltag sonst sehr stressig ist und es immer viel zu tun gibt, genieße man den Heiligen Abend umso mehr, so Hag. Zubereitet wird das Essen von Gattin Monika. Auf den Weihnachtstisch der Familie schafft es auch hier der Karpfen mit – inzwischen kaum überraschend – Erdäpfelsalat. „So ist es Tradition, wir bevorzugen auch in der privaten Küche regionale Produkte“, sagt er: „Wir lassen uns Weihnachten immer schmecken.“

Zeit mit der Familie zu verbringen, weil dafür während des Jahres ohnehin zu wenig Gelegenheiten bleibt, gemütliches Beisammensein und das Weihnachtsessen in Ruhe genießen, das – so sagen alle drei Wirte – ist das Besondere am Weihnachtsessen. Und dass es der gebackene Karpfen sein muss.