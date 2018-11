Seit 19 Jahren ist Werner Hetzendorfer bei der Landjugend Litschau. Heute steht er der Organisation als Leiter vor.

„Ich ging 1999 mit 15 oder 16 zur Landjugend. Viele Leute aus meinem Freundeskreis waren auch dabei, das war damals einfach so üblich, und es hatte den großen Vorteil, dass man mit der Landjugend eine Möglichkeit hatte, ohne die Eltern von zu Hause fortzukommen“, erzählt Hetzendorfer im Gespräch mit der NÖN.

Gemeinsame Unternehmungen hatten und haben in der Landjugend einen hohen Stellenwert, das beginnt beim gemeinsamen Fortgehen, wo auch stets für Mitfahrgelegenheiten gesorgt ist, und führt bis zum gemeinsamen Skiurlaub oder einer Reise nach Kroatien, die Hetzendorfer besonders gut in Erinnerung ist: „Das war wie ein Familienausflug.“

"Wir hatten 2001 unseren ersten Auftritt"

Von Anfang an war der Eggerner jemand, der gerne etwas organisierte. Als begeisterter Volkstänzer fand er in der Volkstanzgruppe der Landjugend Litschau seinen Platz, engagierte sich aber zugleich schon recht früh nach seinem Beitritt im Landjugend-Vorstand. Von 2001 bis 2010 war er schon in die Leitung involviert, seit zwei Jahren ist er selbst Leiter, sowohl von der Landjugend als auch von der Volkstanzgruppe.

„Wir hatten 2001 unseren ersten Auftritt, seitdem haben wir vier Volkstanzfeste ausgerichtet und waren bei etlichen Volkstanzfesten zu Gast“, fasst Hetzendorfer zusammen. Momentan sucht er dringend Nachwuchs für die Volkstanzgruppe, die ziemlich am Limit agiert. Ausfallen darf hier bei einem Auftritt keiner mehr.

Werner Hetzendorfer. | Schwab

„Früher waren wir um die 15 Leute, heute nur zehn bis zwölf. Gut wäre es auch, einfach wieder ein paar junge Leute in die Landjugend zu bekommen, damit wieder so wie zu meiner Zeit eine gewisse Dynamik reinkommt, wo die älteren Mitglieder die jüngeren mitreißen. Um dieses Miteinander geht es, das ist das Schöne daran“, meint Hetzendorfer. Insgesamt zählt die Landjugend Litschau 35 bis 40 Mitglieder.

Neben dem „harten Kern“ der Volkstänzer ist ihm auch die Theatergruppe ein Anliegen. „Wir planen im nächsten Jahr wieder einen Auftritt“, kündigt Hetzendorfer an.