Das Zuhause wurde im vergangenen Jahr zu vielem umfunktioniert: zum Klassenzimmer, Büro – oder eben auch zum Proberaum für Musikschüler. Genauso wie für Fiona Dangl oben am Bild, sah und sieht die Musikstunde für viele Schüler aus: Das Instrument in den Händen, der Lehrer auf dem PC oder Tablet digital vor einem. Wer Erfahrung mit Videokonferenzen hat, der weiß: Manchmal gehen dabei Töne verloren. Wie sieht der Alltag an den Musikschulen aus und wie klappt das Distance Learning dort?

Eine Ergänzung – aber kein Ersatz

Herausfordernd an der Fernlehre sei vor allem die Abhängigkeit von der Internet- und damit von der Übertragungsqualität, erklärt Thomas Heher, Leiter des Musikschulverbandes Oberes Waldviertel: „Über das Video hört man nicht alles.“ Das Distance Learning sieht er mehr als Ergänzung zum Unterricht vor Ort – und weniger als Ersatz.

Auftrittsmöglichkeiten sind ausgefallen, Ideen zu digitalen Klassenabenden gebe es immer wieder, sagt er: „Die Auftritte fehlen Kindern. Es ist gut, wenn sie ein bisschen Bühnenluft schnuppern.“

Der Musik Aufmerksamkeit schenken

Anfangs sei die Fernlehre für Musikschüler eine neue und interessante Erfahrung gewesen, sagt Heher: „Jetzt ist die Luft ein bisschen draußen.“ Sein Tipp für Eltern? Dem Instrument des Kindes Aufmerksamkeit und Interesse schenken: „Wichtig ist, zuzuhören und sich vorspielen zu lassen, was das Kind im Unterricht gerade lernt.“

Fürs laufende Schuljahr spricht er von vollen Anmeldungen im Musikschulverband – wie es im kommenden Jahr aussehen wird, ist noch offen.

Endergebnis als Motivation für Schülerin

Dass die Musik trotz der Fernlehre an den Musikschulen auch weiterhin Spaß macht, zeigen Veronika und Elisabeth Holzmüller aus Nondorf: „Ich übe jeden Tag und das Endergebnis motiviert mich weiterzumachen“, erzählt die zwölfjährige Elisabeth. Sie spielt Geige und Klavier. Das Distance Learning funktioniere gut, bloß: „Übers Internet können wir nicht zusammen spielen.“ Ihre Übungsstunden absolviert sie hauptsächlich alleine.

Ihre neunjährige Schwester Veronika spielt Geige und Querflöte. Manchmal verstehe sie etwas nicht so gut, das sei eine Herausforderung. Und: „Ich vermisse die Auftritte sehr. Es ist ein schönes Gefühl, auf der Bühne zu stehen.“

Selbständiger am Instrument

Während die Arbeit an der Tonqualität per Video fast zu vernachlässigen sei, funktioniere Rhythmik und musikalisches Gestalten dafür gut, sagt Martin Kaburek, Leiter des Musikschulverbandes Heidenreichstein. Einen Vorteil der Fernlehre sieht er in der gesteigerten Selbständigkeit der Schüler: „Der Lehrer kann nicht eingreifen, er kann nur vorspielen. Die Frage ist allerdings, wie nachhaltig das ist.“

Bei einigen Schülern sei dadurch sogar mehr weitergegangen als sonst, Motivations-Durchhänger eher nur phasenweise, erklärt er. Gibt aber zu: „Was den Schülern Spaß macht, ist das Musizieren mit anderen. Jeder will jetzt schon spielen.“

Gemeinsame Konzerte in der Familie

Johanna Strohmayer aus Reingers hat bei „Prima la Musica“ heuer den dritten Preis auf der Klarinette erspielt. Das habe ihr auch Motivation zum Üben gegeben, erzählt die Schülerin des Musikschulverbandes Heidenreichstein. Später möchte sie bei der Stadtkapelle Litschau oder der Trachtenkapelle Brand spielen. Um auch im Lockdown dran zu bleiben, hat die Familie Videos von Johannas Musik aufgenommen und an Verwandte geschickt. Manchmal gibt es sogar Konzerte im ganz kleinen Kreis: Ihre Mama spielt Trompete, ihre Schwester Tenorhorn.

Was online manchmal Probleme bereitet, sind die Griffe, auch das gemeinsame Spielen fehlt ihr: „Ich bin gerne in der Gruppe aufgetreten, das macht mehr Spaß.“

Folgen für Musikvereine?

„Der Online-Unterricht funktioniert gut, aber er ist nicht so optimal für weniger rhythmusbegabte Kinder. Es gibt kein Mitklopfen, denn das kommt zeitversetzt beim Schüler an. Auch das Mitzeigen am Notenblatt funktioniert nicht“, erklärt Reinhard Bauer. Er unterrichtet an mehreren Standorten des Musikschulverbandes Oberes Waldviertel.

Sorgen bereitet dem Kapellmeister der Trachtenkapelle Moorheilbad Harbach auch, dass es keinen Unterricht in den Bläserklassen und Jugendorchestern gibt: „Viele Musikschüler spielen da mit und unterstützen schon die Musikkapelle, mit der nun keine Proben stattfinden dürfen.“ Diese lange Pause könne dazu führen, dass die Jungmusiker die Kraft in den Lippen verlieren und somit der Ansatz abbaut, die Fingerfertigkeit leidet und Griffe vergessen werden. „Allgemein wird ohne das Proben die Tonqualität schlechter“, sagt Bauer.