Vieles hat sich durch die verschärften Covid-Maßnahmen geändert – aber nicht alles: In den ersten Tagen nach Bekanntgabe der Regelungen berichten Bürgermeister kaum von besorgten Bürgern, an Gemeindeämtern bleibt das meiste beim Alten. Trotzdem: Was bedeutet es, in einer Krise an der Spitze einer Gemeinde zu stehen? Die NÖN hörte sich um.

Lockdown war Beliebtheits-Boost für Haugschlag

Das nördlichste Eck des Bezirkes hat seit der Gemeinderatswahl im Jänner einen neuen Bürgermeister. Nach etwas mehr als einem Monat Amtszeit von Franz Kuben ging das Land in den ersten Lockdown. „Es war schon ein bisschen anders. Ich hatte aber keine Angst, warum auch?“, blickt er zurück. Für Angst bleibt ohnehin wenig Zeit, gibt es doch viel Arbeit: „Ich bin jeden Vormittag im Gemeindeamt, weil so viel zu tun ist.“ Den Kontakt zur Bevölkerung nicht zu verlieren, sei kaum ein Problem: „Wenn es Probleme gibt, bekommt man das schon mit.“ In der Zeit des Lockdown sei die Gemeinde sehr begehrt gewesen. „Es waren viele Zweitwohnsitzer da, Homeoffice war ein Thema und die Natur unser Pluspunkt. „Die Nachfrage nach Häusern und Grundstücken ist groß, in erster Linie bei Zweitwohnsitzern. Hauptwohnsitzer und Familien mit Kindern wären natürlich besonders wichtig.“

Heidenreichsteiner Telefone liefen nicht heiß

Dass das Arbeiten von zuhause für Bürgermeister und Gemeindemitarbeiter selbst zum Thema werden kann, wird nun deutlich: „Wir werden wieder im Homeoffice arbeiten, mit tageweisem Wechsel“, sagt der Heidenreichsteiner Bürgermeister Gerhard Kirchmaier.

Schon beim ersten Lockdown haben er und Vizebürgermeisterin Margit Weikartschläger ihre Telefonnummern öffentlich bekannt gegeben, um Hilfe zu organisieren, falls nötig. Dieses Angebot steht auch jetzt wieder. Überstrapaziert seien die Leitungen allerdings nicht worden: „Die Anrufe waren begründet.“

Laufende Baustellen, die dann plötzlich still standen, haben ihn mehr beschäftigt: „Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, als ich erfahren habe, dass sie wieder weiterarbeiten“, sagt Kirchmaier.

Eine Baustelle war im Vorjahr auch das Stadtamt in Schrems

Der Umbau habe sich rückblickend aber auch hinsichtlich Covid-19 ausgezahlt, erklärt Bürgermeister Karl Harrer: „Der Vorteil ist, dass jeder Bedienstete seinen eigenen Raum hat.“ Das minimiere die Anfälligkeit für Ansteckungen am Arbeitsplatz. „Wenn jemand die Möglichkeit des Homeoffice braucht, dann werden wir das einrichten.“ Ähnliches gilt auch für Hilfsangebote, etwa zum Einkaufen: „Was die Leute brauchen, an diese Bedürfnisse werden wir uns anpassen“, sagt er.

Es werde sich zeigen, wie sich der Bedarf in den nächsten Tagen entwickelt. Die Kommunikation habe sich verändert: „Am meisten bekommt man mit, wenn man jemanden auf der Straße trifft“, sagt Harrer: „90 Prozent laufen jetzt telefonisch ab, es gibt nur mehr ganz wenige persönliche Vorsprachen.“

Voranmeldung auch für Parteienverkehr am Gmünder Stadtamt

„Wenn die Leute vorher anrufen, können sie jederzeit zu mir kommen“, sagt Bürgermeisterin Helga Rosenmayer. Gespräche mit den Bürgern gebe es deshalb sowohl telefonisch als auch persönlich – aber dann unter strengen Hygiene-Maßnahmen.

Wie bekommt die Bürgermeisterin außerhalb des Stadtamtes mit, wo der Schuh drückt? „Ins Bürgerradar kann immer jeder reinschreiben. So erfahren wir auch, wenn irgendwo etwas repariert werden muss, aber das gab es auch schon vorher.“ Dass Veranstaltungen jetzt wieder ausfallen, sei zwar schade. Aber: „Es ist vernünftig, Ansammlungen zu vermeiden.“

Großdietmannser unterstützen einander

„Es ist gewöhnungsbedürftig, dass der Kontakt weniger wurde“, sagt Bürgermeister Erhart Weißenböck: „Ich sehe das sehr pragmatisch. Es ist ein außergewöhnliches Jahr. Es ist sehr schade, dass viele Veranstaltungen nicht stattgefunden haben, aber die Sicherheit der Bevölkerung steht im Vordergrund. Es wird ja wieder ein anderes Jahr kommen.“ Die Leute in der Gemeinde seien sehr solidarisch, unterstützen einander: „Dafür möchte ich mich bei der Bevölkerung bedanken“, sagt er.

Hochwasser in St. Martin war einst herausfordernder

Während es für Franz Kuben gleich nach dem Amtsantritt in die Krise ging, hat Peter Höbarth (St. Martin) als längstdienender Bürgermeister des Bezirkes schon viel Wasser die Lainsitz runterlaufen sehen – im wahrsten Sinne des Wortes: „Gemeindemäßig war das Hochwasser 2002 weit schwieriger als die Coronakrise jetzt. Damals waren Häuser kaputt, Fotos sind weggeschwommen.“ Angst sei besonders in dieser Funktion kein guter Begleiter: „Wer sich zu Tode fürchtet, ist auch gestorben“, sagt Höbarth. Wichtig sei Hilfe anzubieten, wenn sie benötigt wird. Die Kommunikation laufe weiterhin: „Wir sind ein Dorf, da weiß man schon, was wo passiert.“

Die Überschaubarkeit ist auch eine Stärke des kleinen Bezirkes.