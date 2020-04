Ab Anfang nächster Woche sollten sie eigentlich zu „wachsen“ beginnen, die Maibäume. Als oft von Weitem sichtbare Symbole des Lebens und der Fruchtbarkeit prägen sie Ortsbilder einen ganzen Monat lang. Heuer nicht!

Das Landesfeuerwehrkommando hat den Feuerwehren gleich verboten, Maibäume aufzustellen. Gemeindebedienstete (im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit) oder Firmen dürfen unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen grundsätzlich Maibäume aufstellen. Bezirkshauptmann Stefan Grusch traf nach der Anfrage aus einer Gemeinde aber mit allen Bürgermeistern ein Übereinkommen: „Es wird heuer wegen der Corona-Pandemie keinen einzigen Maibaum im Bezirk geben. Wenn in einem Ort zwei Leute einen Baum aufstellen, sind es im nächsten fünf, und im übernächsten steht vielleicht auch schon die Bierkiste daneben.“

Burgstadt kommt zum zweiten Mal zum Handkuss

„Wenn alles abgesagt ist, ist klar, dass auch keine Maifeiern stattfinden können“, nimmt es der Schremser Stadtchef Karl Harrer (SPÖ) pragmatisch. „Das Jahr wird in die Geschichtsbücher eingehen.“

Doppelt bitter ist die Absage für Heidenreichstein, wo schon 2019 wegen Schlechtwetters keine Maifeier stattfand. „So gesehen sind wir daran gewöhnt“, schmunzelt SP-Bürgermeister Gerhard Kirchmaier. „Aber natürlich macht man das nicht gern. Da fließt ja schon viel Herzblut mit.“

Den Maibaum später aufzurichten oder die Feier zu verschieben, ist kein Thema. „Keiner weiß, wann es normal weitergeht. Bis dahin bringt es nicht viel, über andere Möglichkeiten nachzudenken“, sagt SPÖ-Bezirksvorsitzender Konrad Antoni.

In Krisenzeiten kein Tag der Arbeit

Dass der Tag der Arbeit just in Zeiten von Kurzarbeit und explodierenden Arbeitslosenzahlen nicht wie gewohnt begangen werden kann, trifft die SPÖ besonders hart. „Bei Maifeiern werden immer auch politische Themen angesprochen – direkt mit den Besuchern, bei größeren Veranstaltungen in Reden“, sagt Antoni. „Dass das wegfällt, ist schade, zumal es gerade jetzt so wichtig ist, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben.“ In die gleiche Kerbe schlägt Bezirksgeschäftsführer Thomas Miksch: „Bundesweit 600.000 Arbeitslose sind massiv, das kann man nicht wegdiskutieren. Da hängen viele Schicksale dran – auch im Bezirk. Wenn die Lage noch länger anhält, wird aus der wirtschaftlichen eine menschliche Krise. Dass wir gerade jetzt den Tag der Arbeit nicht feiern können, ist verständlich, aber es macht das Bild irgendwie rund.“

Die Partei sucht nach Alternativen. Antoni: „Wir werden verstärkt Social Media nutzen, Fotos und Videobotschaften veröffentlichen.“ Auch deshalb wurde eine Ideengruppe ins Leben gerufen. „Da sind echt interessante Ansätze dabei“, so Miksch.

„Kleiner Baum für alle“ in Schrems?

Derweil suchen einige Bürgermeister nach Möglichkeiten, um den 1. Mai zu begehen. „Vielleicht fällt uns etwas ein, um die Gmünder wie gewohnt hochleben zu lassen“, sagt etwa ÖVP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer. In Schrems will Karl Harrer zumindest einen Mini-Baum auf den Hauptplatz stellen: „Einen kleinen, den einer alleine aufstellen kann, der stellvertretend für alle Ortsteile und Vereine parteiübergreifend steht.“

Bezirksoberhaupt Grusch bedauert als „großer Freund der Brauchtumskultur“ seine eigene Entscheidung. Aber: „Dafür werden die Bäume 2021 noch schöner, noch höher.“ Und vielleicht auch nicht umgeschnitten.