Wieder Pkw gegen Zug: Kurios, aber glimpflicher Ausgang .

Drei Wochen nach dem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem eine junge Frau in einen Triebwagen der Waldviertelbahn gekracht war, gab es in den Abendstunden des 26. August wieder einen Alarm „Auto gegen Zug“ im Bezirk Gmünd. So kurios das Zustandekommen des Unfalls war, er ging vergleichbar glimpflich aus.