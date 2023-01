Wintertourismus: Golf und Bad statt Pistenspaß

Bei den fast frühlingshaften Temperaturen lässt das Winterfeeling derzeit auf sich warten. Viele suchen es bei Urlauben in den schneesichereren Wintersportorten oder fliegen gleich in wärmere Gefilde. Wer im Bezirk bleibt, der geht baden oder golft.

Vom diesjährigen Weihnachtstauwetter sind vor allem die Skigebiete in Harmanschlag und in Karlstift betroffen. Die Skifahrer seien zu Saisonbeginn gekommen und hätten das auch im neuen Jahr getan, wenn nicht der Schnee so schnell weggeschmolzen wäre.

Wir hatten in der Silvesternacht am Berg elf Grad. Der Wind hat zusätzlich brutal geblasen. Da kannst du keine Piste halten.“ Wolfgang Landl Aichelberglifte Karlstift

Skigebiete hoffen auf Semesterferien

In der ersten Ferienwoche wurden noch 120 Kinder bei den Skikursen am Arra in Harmanschlag verzeichnet. „Die Kurse nach Silvester waren auch ausgebucht, aber mangels Schnee ging das nicht mehr“, sagt Peter Weinberger von den Arra-Liften: „Bei der extremen Kälte vor Weihnachten konnten wir eine Schneedecke mit bis zu 90 Zentimetern anlegen. Diesen hat es dann bei der extremen Wärme komplett geputzt.“ Weinberger bleibt trotzdem optimistisch, denn: „Wir wissen, dass Skifahren ein beliebtes Hobby ist und wir hoffen auf die Semesterferien.“

„Auch wir mussten mit Silvester die Lifte abstellen“, betont Wolfgang Landl von den Aichelbergliften in Karlstift: „So schlimm wie heuer war es noch nie. Wir hatten in der Silvesternacht am Berg oben elf Grad, eine Nacht davor sogar 14 Grad. Der Wind hat zusätzlich brutal geblasen. Da kannst du keine Piste halten.“ Sobald es wieder kälter wird oder schneit, sei man am Aichelberg schnell für den Liftbetrieb bereit, verspricht Landl: „Obwohl man in manchen Teilen des Bezirks oft nicht glauben kann, dass bei uns Skifahren möglich ist und deshalb lieber baden geht.“

Erfreuliche Zahlen in Sole-Felsen-Welt

Dass fürs Baden gerne die Sole-Felsen-Welt in Gmünd genutzt wird, zeigen die hohen Besucherzahlen, über die die NÖN in der Vorwoche berichtet hat. Alleine am 28. Dezember wurden demnach etwa 1.900 Besucher verzeichnet. Auch das Hotel war in den Weihnachtsferien komplett ausgebucht.

Von vielen Urlaubern, die im Bezirk Gmünd ihre Winter-Auszeit verbringen, kann auch das Hoteldorf Königsleitn in Litschau berichten. Über die Weihnachtsfeiertage war die Buchungslage sehr gut. Die Urlauber seien aus ganz Österreich gekommen, vereinzelt auch aus dem Ausland. Sie haben vor allem die Landschaft genossen und Wanderungen im Bereich des Herrensees unternommen. Bis 3. Februar ist Betriebsurlaub angesagt, danach starte man optimistisch in den Frühling und Sommer mit vielen Anfragen.

Golfen statt Skifahren

Gute Wochen hat auch das Hotel „Hausschachen“ in Weitra hinter sich. „Bis nach den Feiertagen war das Hotel ausgebucht. Jetzt wird es etwas ruhiger, aber für Ostern, das Frühjahr und den Sommer haben wir schon viele Anfragen und Buchungen“, sagt Inhaber Gerhard Seidl. Golfen ist auch jetzt möglich. Die neun Löcher beim Golfhotel in Richtung St. Wolfgang sind als „Wintergreen“ bespielbar. „Bei den milden Temperaturen kommen viele Golfer, die das schöne Wetter nutzen“, sagt Seidl, der selbst immer wieder zum Golfschläger greift.

Es wird auch gerne gereist: Wer es sich leisten will und kann, fliegt jetzt in den Sommer. Begehrte Ziele seien laut den Reisebüros die Malediven, Mauritius, die Seychellen, Dubai, Thailand und auch die Kanaren. „Wir sind mit der Buchungslage sehr zufrieden“, berichtet Thomas Breit von FAM-Reisen. Brigitte Strasser-Pölzl, Inhaberin von Pölzl-Reisen, kann das bestätigen: „Heuer fahren die Schulen wieder auf Skikurs. Auch einige Firmen, Vereine oder Jugendgruppen wollen mit dem Bus in den Westen zum Skifahren.“

