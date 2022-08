Wo Energie aus Sonne möglich ist – und wo nicht

Werbung

Am Weg zum Ausbau erneuerbarer Energien hat sich auch im Gmünder Bezirk zuletzt einiges getan. Viele Betriebe investieren in Photovoltaik-Anlagen, Energiegemeinschaften werden gegründet, in Hoheneich entstand heuer im Betriebsgebiet an der B41 die erste große Photovoltaik-Anlage im Bezirk auf bislang noch unbebauter Fläche.

Viele Wege führen zum Ziel

Um diese unbebauten Flächen geht es auch in einem vom Land NÖ ausgegebenen sektoralen Raumordnungsprogramm, das derzeit in Begutachtung ist: Zusätzlich zu bereits gewidmeten Photovoltaik-Flächen sieht es mögliche Standorte für PV-Anlagen auf Freiflächen vor. Für den Gmünder Bezirk sind zwei Flächen definiert, eine dritte wurde abgelehnt. Eine der genehmigten Flächen liegt im Heidenreichsteiner Gemeindegebiet, nämlich in Thaures. Knapp acht Hektar wurden dort ausgewiesen, außerhalb des Ortsgebietes an der Landesstraße in Richtung Brand. Ob und in welchem Ausmaß auf den definierten Flächen tatsächlich Photovoltaik-Anlagen entstehen, liegt an den Gemeinden.

Auch nötige Infrastruktur muss mitgedacht werden

Bürgermeister Gerhard Kirchmaier (SPÖ) ist nicht abgeneigt, dort erzeugten Strom könne man schließlich auch für Gemeindegebäude oder -fahrzeuge nutzen, sagt er: „Es wäre sicher nicht uninteressant, ist für die nächste Zeit auf jeden Fall ein Thema.“ Man müsse allerdings die Infrastruktur im Hinterkopf behalten – und ob die ausgebaut werden müsste.

Photovoltaik-Anlagen auf unbebauten Gebieten sind nicht unumstritten. Foto: Diyana Dimitrova/Shutterstock.com

Die zweite potenzielle Fläche befindet sich im Schremser Gemeindegebiet auf Grundstücken in der Nähe eines Steinbruches zwischen Schrems und Gebharts, auf über sechs Hektar. Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) steht der Idee nicht ganz so offen gegenüber wie sein Amtskollege: „An sich haben wir nicht vorgesehen, Grünland für Photovoltaik zu nutzen. Wir wollen lieber vorhandene Dachflächen verwenden.“ Man habe ohnehin „schlechte Gründe“ – etwa rund um Deponien, Kläranlagen oder Lärmschutzwände – wertvoller landwirtschaftlicher Nutzfläche vorgezogen, betont indes der zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Die dritte Fläche wäre im Raum Gmünd-Ehrendorf angedacht gewesen, wurde laut Umweltbericht in erster Linie aber wegen der Lage an einer Aufschließungszone gestrichen. Dort, wo Gebiete definiert wurden, können die Gemeinden nun konkrete Flächen mit maximal fünf Hektar widmen.

