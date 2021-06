Die Einschränkungen sind gelockert, die Urlaubssaison steht vor der Tür: Die einen zieht es im Sommer in die Ferne – auch wenn die heuer gar nicht so weit weg sein muss. Und die anderen bleiben in der Nähe. Denn schon das Vorjahr hat gezeigt: Auch der Urlaub in Österreich hat seinen Reiz, und auch das Waldviertel hat touristisch einiges zu bieten.

Hotels wollen weiteren Top-Tourismussommer. In der Sole-Felsen-Welt hofft Geschäftsführer Bernhard Strohmeier, an den „überdurchschnittlich guten Sommer“ 2020 anknüpfen zu können. Die Ausgangslage sehe gut aus, im August sei aber noch Luft nach oben, sagt er: „Man hat im Buchungsverhalten gemerkt, dass die Gäste noch abwartend sind.“ Fürs Sole-Felsen-Bad gibt es ab Donnerstag eine Erleichterung: Die 20 Quadratmeter-Regel pro Besucher fällt, es gelten nur mehr zehn. Somit können dann auch mehr externe Gäste eingelassen werden.

Das Hotel & Restaurant Stern am Gmünder Stadtplatz geht nach der Neuübernahme durch Mark Bauer und Christian Kölling nun der zweiten Sommersaison entgegen. Kölling erzählt: „Voriges Jahr war schon ein Rekordsommer im Stern und wir erwarten uns dieses Jahr noch mehr.“ Besonders Gruppenreisen mit Senioren oder Golfern würden nun nachholen, was in den vergangenen Monaten nicht möglich war – das Reisen.

Im Gea-Hotel zur Sonne am Schremser Hauptplatz wird der Restaurantbetrieb erst am Wochenende mit einem Auftritt von „Zappa“ Cermak, Joe Haunlieb & Co wieder langsam gestartet. Für das Hotel, das vor Corona großteils von Teilnehmern der Gea-Akademie genutzt wurde, berichtet Geschäftsführer Heini Staudinger von einer historischen Veränderung: Im Gefolge des Virus ziehe es die Menschen raus aufs Land, das Hotel werde damit zunehmend zum touristischen Faktor. Alleine für die Vorwoche registrierte er mehr als zwei Dutzend touristische Buchungen.

Was die Reisebüros von den Lockerungen merken. Die Betreiber von Reisebüros im Bezirk Gmünd haben schon vor einigen Wochen davon gesprochen, dass heuer vor allem die nahe Ferne beliebt ist: Flugreisen gehen etwa nach Griechenland oder Spanien, Autoreisen nach Kroatien, Italien, Deutschland – oder innerhalb Österreichs. „Die Leute warten mit dem Buchen sehr lange. Zu langes Warten kann aber dazu führen, dass die gewünschte Unterkunft nicht mehr verfügbar ist“, erklärt Thomas Breit von Fam Reisen. Bei Stornierungen habe sich einiges getan, Reisebüros können hier nun mehr Flexibilität anbieten.

Der Reisebranche dienlich sind freilich Lockerungen bei Quarantäne-Regeln. Das sieht auch Brigitta Strasser-Pölzl vom Reisebüro Pölzl so. Weitere Verbesserungen könne ein europaweiter Grüner Pass bringen: „Das wird das Reisen erleichtern, das steht außer Frage.“ Dass Reisebusse ab Donnerstag wieder vollbesetzt fahren können, wirke sich bei Pölzl Reisen momentan noch wenig aus. Strasser-Pölzl glaubt, dass das erst im Herbst ein Thema wird – der Fokus im eigenen Reiseprogramm wurde jedenfalls schon früh auf diese Zeit gelegt.