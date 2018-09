Wie erwartet hat der NÖ Landtag am 20. September eine Änderung des Jagdgesetzes beschlossen, die einen rascheren Abschuss von Wölfen ermöglichen soll. ÖVP, SPÖ und FPÖ stimmten für den Antrag, ein Abänderungsantrag der NEOS fand keine Mehrheit. Die Grünen und Naturschutz-Verbände protestierten und forderten Maßnahmen zur Deeskalation. Was bedeutet die Novelle?

Bezirkshauptmann Stefan Grusch weist gegenüber der NÖN auf die bis 2. November laufende Einspruchsfrist hin, der adaptierte Gesetzestext müsse zudem erst durch die Landtagsdirektion kundgemacht werden. Bis dahin werde zwischen den Bezirkshauptmannschaften und Fachabteilungen des Amtes der NÖ Landesregierung das Vorgehen abgesprochen. „Wir haben keine Erfahrungen mit der neuen Regelung, betreten auch hinsichtlich der Abwicklung Neuland“, sagt Grusch. Dass nur einzelne „Problemwölfe“ freigegeben werden können, hält er angesichts der Frage, wie diese aus der Ferne identifiziert werden sollen, für unrealistisch. Eher werde es um Reviere gehen.

Neun Schafe der Familie Prinz aus Angelbach hat der Wolf bei drei „Besuchen“ insgesamt gerissen, eines hat er in der Nacht auf 24. September fast komplett verputzt. | privat, Shutterstock-Holly Kuchera

Der Bezirkshauptmann erwartet ein ähnliches Vorgehen wie zur Vergrämung: Dazu wurden Mitte August für den Bezirk Gmünd sechs Jagdreviere in den Gemeinden Bad Großpertholz und St. Martin definiert, wo Berechtigte dem Wolf mit Schreckschuss oder Gummi-Munition auf die Pelle rücken dürfen. Jede Maßnahme muss gemeldet werden, im ersten Monat gab es laut Grusch keine Meldung. „Geschossen darf der Wolf jedenfalls erst werden, sobald es eine entsprechende Verordnung für einzelne Jagdgebiete durch die Bezirkshauptmannschaft gibt“, mahnt der oberste Beamte im Bezirk.

Der Täter kehrte wieder zum Tatort zurück

An sich bleibt die Wolf-Hysterie im Bezirk ungebrochen. Ein „Wolfsbild“ machte im Internet Furore, ehe es sich „zu 99,9 Prozent“ als Foto von einem Mischlingshund herausstellte. Inaktiv war der Wolf aber nicht: Er schlug gleich an zwei Orten zu, bei Johann und Marianne Prinz aus Angelbach in der Nacht auf 24. September zum bereits dritten Mal.

Ein Schaf wurde fast ganz aufgefressen, zwei mussten notgeschlachtet werden. „Der Wolfsbeauftragte meinte, dass es wieder Wolfsrisse sein dürften“, sagt Marianne Prinz. Mittlerweile gehen neun Schafe der Familie aufs Konto des Wolfes. 16 leben noch und sollen die steile Weide beim Brunnen pflegen. „Wolf-Freunde werden gebeten, die Wölfe zu füttern, uns gehen nämlich die Schafe aus“, sagt Prinz bereits genervt.

In Rörndlwies (Gemeinde St. Martin) wurden in der Nacht auf 19. September drei der sechs durch einen Zaun gesicherten Schafe von Heinz Grudl gerissen, eines musste notgeschlachtet werden. Grudl ist schwer getroffen: „Meine Schafe sind mir ans Herz gewachsen, sie lassen sich streicheln, bekommen Leckerlis wie Äpfel zum Fressen und für den Winter habe ich schon viel Heu eingelagert. Nun musste ich die ganz schlimm zugerichteten Kadaver anschauen.“ Nur sein Schafbock und ein Lämmchen hätten überlebt.

Ob es ein Wolf war, das wird anhand der DNA-Spuren ermittelt. Die Vorgangsweise kritisiert Johannes Hartig, einst Schlossverwalter der Fürstenberg‘schen Forst- und Güterverwaltung: „Ich kann nicht verstehen, warum ein Landwirt diese bürokratischen Hürden auf sich nehmen muss. Gibt es einen Schaden, gehört der noch am selben Tag ausgeglichen. Den emotionalen Verlust kann man nicht ausgleichen.“ Laut Wolfsbeauftragtem Georg Rauer gibt es derzeit sonst keine verdächtigen Risse.

