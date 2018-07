Die Witterung ist für Zecken einfach ideal, das können auch viele bestätigen, die sich gerne in der Natur aufhalten. Zeckenbisse stehen an der Tagesordnung und das oft gleich mehrfach.

„Mindesten zehn Patienten mit einem Zeckenbiss kommen derzeit pro Woche in meine Praxis‘“, bestätigt der Weitraer Arzt Khalid Jadalla. Meist bleibt es aber nicht bei einem. „Ein Patient wusste von einem Zeckenbiss. Bei genauerem Betrachten waren es dann insgesamt drei“, so Jadalla, der seinen Patienten ein gutes Zeugnis in Sachen Impfmoral ausstellen kann. „Der Großteil ist bereits geimpft, hin und wieder muss nach einem Zeckenbiss eine Auffrischungsimpfung verabreicht werden“, so der Weitraer Arzt.

Das bestätigt auch sein Kollege aus Brand, Arzt Josef Ziegler. „Es gibt heuer deutlich mehr Zeckenbisse als in den letzten Jahren“, so Ziegler. Ebenso seien seine Patienten „sehr fleißig“ bei der FSME-Impfung (Frühsommer-Meningoenzephalitis), die gegen die Entzündung von Gehirn und Gehirnhaut schützt. Keinen Impfschutz gibt es für die Borreliose, die ebenfalls von Zecken übertragen wird.

"Auch Kappen gehören eingesprayt"

„Die Borreliose tritt heuer auch sehr häufig auf“, betont Ziegler. Wenn einige Tage nach dem Zeckenbiss an der Einstichstelle ein Hautausschlag auftritt, der scharf begrenzt ist und einer Schießscheibe mit hellen und dunklen Ringen ähnelt, dann sollte man unbedingt einen Arzt aufsuchen, denn „Borreliose kann man mit Antibiotika sehr gut behandeln.“

Die Nachfrage nach vorbeugenden Abwehrsprays ist laut Apothekerin Isabella Kitzler von der Apotheke Gmünd-Neustadt derzeit groß. „Diese Sprays helfen, aber man muss nach vier bis sechs Stunden nachsprühen“, so die Apothekerin. Vollflächig auf der Haut aufgetragen, schützen diese Sprays sehr gut. „Auch Kappen gehören eingesprayt. Für Kinder gibt es Abwehrsprays mit ätherischen Ölen“, weiß die Apothekerin, die noch ein paar Tipps für Naturliebhaber hat, die ohne Zeckenbisse nach Hause kommen wollen: mit Kleidung viel Haut abdecken und nach dem Aufenthalt im Freien Haare waschen.

Sollte es doch eine Zecke geschafft haben zuzubeißen, dann nicht in Panik verfallen, die Zecke mit einer Pinzette entfernen und sofort die Stelle desinfizieren.

„Danach eine desinfizierende Salbe darauf und mit einem Pflaster abdecken“, so Kitzler. Natürlich ist es wichtig, seinen Impfschutz zu überprüfen und sich gegebenenfalls auch impfen zu lassen.

Für die vierbeinigen Freunde gibt es ebenfalls effiziente Mittel, die vor Zeckenbissen schützen. Einfach beim Tierarzt oder im Fachhandel danach fragen.