Zu wenig Blutspenden: Mit einem Stich einfach helfen

Blut ist ein lebensrettendes Notfallmedikament, das durch nichts ersetzt werden kann. In Österreich wird laut Rotem Kreuz alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt – das sind fast 1.000 Blutkonserven am Tag. Im Bezirk Gmünd werden Blutspendeaktionen mit durchschnittlich 100 bis 200 Spendern gut angenommen. So auch am 1. Juli bei der Aktion der Feuerwehr St. Martin: 183 Spender erschienen und es konnten insgesamt 158 Blutkonserven gesammelt werden.

Situation im Landesklinikum nicht akut, kann sich aber ändern

Trotz der großen Spendebereitschaft ist ein Engpass bei den Blutkonserven schon länger spürbar. Im Landesklinikum Gmünd sei die Situation nicht akut, es müssen keine Operationen verschoben werden, sagt der ärztliche Leiter Michael Böhm. Das könnte sich aber auch hier rasch ändern. In Gmünd brauche man Blutkonserven vor allem bei geplanten Operationen, bei denen Gelenke durch Prothesen ersetzt werden. „Und das kommt aufgrund der modernen Operationsmethoden nur selten vor“, so Böhm. Natürlich gebe es auch im Gmünder Landesklinikum Akutsituationen, die Blutkonserven erfordern. „Für Unfallopfer oder Patienten mit akuten Blutungen im Bauchraum brauchen wir rasch Blutkonserven. Diese sind aber vorhanden“, betont der Primar.

Durch die Covid-Pandemie kam es vorübergehend zu einem Engpass an Blutreserven, weiß das Rote Kreuz: Viele durften krankheitsbedingt nicht spenden und einige Spendeaktionen mussten abgesagt werden. Jedoch konnte sich der Wille, jemandem wirksam zu helfen, doch wieder bei den Spendern durchsetzen.

Textnachrichten motivieren Vielspender

Ralf Kralicek aus Gmünd ließ sich durch die erschwerten Bedingungen während der Pandemie nicht aufhalten. Das erste Mal ließ er sich mit 19 Jahren beim Bundesherr Blut abzapfen. Seit elf Jahren besucht er regelmäßig Blutspendeaktionen und war nun schon 23 Mal dabei. Da er eine seltene Blutgruppe hat, möchte er sicherstellen, dass auch für diese Gruppe Blutreserven vorhanden sind.

Außerdem hat sich beim Blutspenden ein Freundeskreis gebildet. „Man trifft immer Bekannte, die man sonst nicht so häufig sieht“, erzählt er: „Außerdem bekommt man mittlerweile Textnachrichten, wenn die Blutkonserve verwendet wurde. Das ist eine nette Idee.“

Auch Betina Pichler aus Heidenreichstein geht nun schon seit 40 Jahren Blutspenden. Mittlerweile war sie bereits 119 Mal. „Ich hoffe, dass ich diese Woche zum 120. Mal drankomme“, erzählt Pichler, denn sie möchte ihren Rhythmus beibehalten. Für gewöhnlich geht sie vier Mal im Jahr spenden. Da das Blutabnehmen für sie mit keinerlei Problemen verbunden sei, möchte sie anderen damit helfen. Ein Anreiz sind auch für sie die Textnachrichten. Zur aktuellen Blutspendesituation sagt Pichler: „Ich denke nicht, dass sich Vielspender von Corona aufhalten lassen. Ich glaube eher, dass die vielen Einschränkungen fürs Spenden Schuld an der teilweisen Blutknappheit sind.“

Ängste halten oft vom Spenden ab

So gelassen sehen das Thema Blutspenden nicht alle. Viele trauen sich aufgrund von Ängsten vor Nadeln oder der Scheu vor Blut nicht, an einer Spendenaktion teilzunehmen, das kennt man auch beim Roten Kreuz. Doch auch für sie gibt es Möglichkeiten der Unterstützung: Es helfe schon, das eigene Umfeld für Spendeaktionen zu begeistern. Wer das Spenden doch mal probieren will, kann das bei einem der nächsten Termine tun.

