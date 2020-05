Der 16. März war für Lehrer, Schüler und Eltern ein besonderer Tag: Die Schulen stellten den Unterricht – soweit möglich – auf Fernlehre um. Nach zwei Monaten „Distance Learning“ soll der Präsenzunterricht ab 18. Mai wieder starten. Den Beginn machen Volks- und Mittelschulen und Unterstufen. Im Juni folgen die höheren Schulen.

„Man wird versuchen, die Kinder gut ‚abzuholen‘ und fragen, wie es ihnen ergangen ist“, erklärt Alfred Grünstäudl, Leiter der Bildungsregion I (Waldviertel), mögliche erste Schritte nach der Schulöffnung. Und: „Auf die Hygienemaßnahmen hinleiten – Hände waschen, Abstand halten“ – während des Unterrichts in den Klassen genauso wie in den Pausen am Gang. Auch das regelmäßige Lüften und eine fixe Sitzordnung seien wichtig. Weil gerade in den Pausen reger Kontakt unter den Kindern ist, „wird man auf den Mund-Nasen-Schutz hinweisen und das Thema möglichst kindgerecht aufbereiten“, so Grünstäudl.

Fokus auf Kernkompetenzen

Um die Zeit bis zu den Sommerferien effizient zu nutzen, soll der Schwerpunkt auf die Kernkompetenzen gelegt werden. „Die Lehrer wissen, welche Inhalte gemäß Jahresplanung noch fehlen“, verweist Grünstäudl auf „gute und professionelle Arbeit der Pädagogen“ – für die sich der Arbeitsalltag wieder mehr in die Schule verlegt, aber dennoch anders sein wird als zuvor: Nähe und Kontakt zu den Schülern werden eingeschränkt sein. „Wir waren trotz allem in der Lage, die Kinder gut zu begleiten, auch durch das Engagement der einzelnen Pädagogen. Die Eltern haben einen riesigen Anteil“, bilanziert Grünstäudl die vergangenen Wochen: „So ist es gelungen, die Situation gemeinsam zu meistern.“ Bestehe bei Eltern die Sorge, dass ihr Kind im Fernunterricht Probleme hatte oder nicht bestmöglich betreut werden konnte, so kann es auch jetzt schon freiwillig an der Schule betreut werden.

„Summer Schools“

Zum Start soll abgeklärt werden, wo jedes einzelne Kind steht, und Kindern ermöglicht werden, Rückstände aufzuholen. Als Beispiel nennt Grünstäudl die auch von Bildungsminister Faßmann angedachten „Summer Schools“.

Die am Freitag präsentierten Pläne ließen sich im Waldviertel – wo etliche Schulen geringe Schülerzahlen pro Schulstufe haben – gut umsetzen: „Es gibt Spielräume, die in der Autonomie der Schule liegen“, sagt Alfred Grünstäudl.

Für jeden Standort sind „Rahmenbedingungen auf Basis der Vorgaben des Ministeriums zu gestalten.“ In einer Gruppe sollen maximal 13 Schüler betreut werden – in „blockweisem Schichtbetrieb“. Gründstäudl zu höheren Schulen: „Hier kann sicher auf Distance Learning aufgebaut werden.“

Wie es um die Pflichtpraktika an berufsbildenden Schulen steht?

„Da muss man schauen, ob es die Praxismöglichkeit dann überhaupt gibt“ – vor allem, wenn es um Gastro- und Tourismusbetriebe geht. Sollte das Praktikum nicht möglich sein, werde der Schüler keinen Nachteil haben. Den Abschluss an den Polytechnischen Schulen sieht Grünstäudl nicht in Gefahr.

150 Berufsschüler in der Fernlehre

Durch die Ausbildung in Berufsschulen ist auch die Lehre von den Maßnahmen betroffen. Wir haben Schülern erstmals ihr Zeugnis per Einschreiben zugeschickt“, erzählt Karin Preißl-Stubner. Sie ist Direktorin der LBS Schrems. Klassenvorstände haben die Klassen in einer Videokonferenz entlassen: „Manche haben die Verabschiedung per Video sehr bedauert.“ Auch die Abschlussfeier fiel aus. Noch eine Premiere bedingt das Coronavirus: Am Montag startete ein neuer Lehrgang erstmals per Fernlehre mit acht Klassen – davon sieben erste Klassen. Insgesamt werden laut Preißl-Stubner etwa 150 Schüler per Fernlehre unterrichtet. Für Direktorin und Lehrer sei die Arbeit mehr geworden. Statt Werkstättenunterricht wurden etwa Erklärvideos gestaltet.

„Ansehen der Schule gesteigert“

Aus der Zeit seit 16. März nimmt Alfred Grünstäudl drei Positiva mit: Die Digitalisierung sei vorangeschritten. Eigenverantwortliches Lernen sei gestärkt. Und: „Man hat gemerkt, dass Schule einen wesentlichen Beitrag in der Gesellschaft leistet: Schule ist mehr als nur ein Ort des Lernens. Ebenso wichtig sind soziale Kontakte und Freundschaften, die in den Klassenzimmern bestehen, die Begegnung mit Kindern und Jugendlichen und mit der Bezugsperson Lehrer. Ich glaube, dass das Ansehen der Schule gesteigert wurde.“