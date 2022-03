Infektionen weiterhin hoch

Es gab in den vergangenen sieben Tagen schon Zeiten, da hätte der Bezirk Gmünd die Grenze von 2.000 aktuell mit Covid-19 infizierten Personen beinahe überschritten. Zu Wochenbeginn ging die Zahl leicht zurück und lag am Montag laut Behörde bei etwa 1.600 Infizierten.

Aber: „Als Trend würde ich das noch nicht sehen, wir sind weiterhin auf hohem Niveau unterwegs“, sagt Bezirkshauptmann Stefan Grusch. Der Spitzenwert an täglichen Neuinfektionen wurde mit über 300 positiven Testergebnissen ebenfalls in der Vorwoche erreicht. Von 16. bis 21. März standen 1.043 Neuinfektionen 1.157 Genesene gegenüber. Dass Kontaktpersonen nicht mehr automatisch abgesondert werden, erleichtere die Aufarbeitung an der Behörde nun, sagt Grusch.

Unterdessen sinkt das Angebot an Antigen-Teststraßen: Schrems (City Center) und Heidenreichstein (Volksheim) stellen den Betrieb voraussichtlich Ende März ein. Ob der hohen Infektionszahlen herrscht an den behördlichen Teststationen in Zwettl (Drive-In) und Edelhof (Walk-In) reger Betrieb. In der Vergangenheit war die Situation in Zwettl öfter angespannt, es war lange die Einzige ihrer Art im Waldviertel.

Anfang Februar kam der Walk-In in Edelhof dazu. Das habe Entspannung gebracht, beobachtet Manfred Ehrgott, Bezirksstellengeschäftsführer des Zwettler Roten Kreuzes. Im Drive-In beim Krankenhaus verzeichne man trotzdem bis zu 900 Testungen, in der Walk-In-Station seien es merklich weniger. „Wenn es sich noch besser aufteilen würde, wäre es für alle Beteiligten angenehmer“, sagt Ehrgott.

