Zwischenfazit zur Matura: „Viele haben verlernt, wie man lernt“

Die schriftlichen Klausuren der Matura sind erledigt, in wenigen Tagen folgen die mündlichen Prüfungen. Nach zwei Jahren der coronabedingten Einschränkungen auch bei den Reifeprüfungen ist nun wieder Normalität an den Schulen eingekehrt. Die NÖN hörte sich im Gmünder Gymnasium und im Schulzentrum um.

Gym: Leistungen als Bestätigung für gute Vorbereitung

Für das BG und BRG Gmünd spricht Direktor Ronald Binder von einem „sehr erfreulichen Ergebnis“ der schriftlichen Prüfungen. Demnach seien 60 Prozent der Klausuren mit einem „Sehr Gut“ oder „Gut“ benotet worden, es werde bei lediglich vier Schülern eine Kompensationsprüfung brauchen. „Dass das Schuljahr so gelaufen ist und wir die Schüler immer vor Ort hatten, war sehr hilfreich“, sagt Binder: „Die Lehrer haben viel Aufwand betrieben, offensichtlich waren die Schüler sehr gut vorbereitet.“ Mit der Präsentation der vorwissenschaftlichen Arbeiten sei zudem Druck aus den mündlichen Prüfungen genommen worden, die Situation nicht ganz neu.

Das sieht Julian Pigall, Klassensprecher in der Maturaklasse, genauso. Dass es heuer mündliche Prüfungen gibt – im Gym ist es von 13. bis 15. Juni soweit – sei von den Schülern bald akzeptiert worden: „Selbstverständlich war man im ersten Moment etwas enttäuscht und teilweise verwundert. Aber nun laufen bereits die letzten Vorbereitungen.“ Der Wechsel von Distance-Learning zurück zu „normalem“ Unterricht sei herausfordernd gewesen, aber mit Unterstützung der Lehrkräfte machbar.

Nachdem das Gymnasium vor wenigen Wochen zum Maturaball auf Schloss Weitra geladen hat, steht schon fest: Am 17. September soll dort auch der Ball der nächsten Maturaklassen stattfinden.

Juni steht im Schulzentrum im Zeichen mündlicher Prüfungen

Direktorin Cordula Krammer spricht bei insgesamt guten Leistungen von dem „einen oder anderen Schönheitsfehler“ nach den schriftlichen Klausuren am Schulzentrum. Bei den mündlichen Prüfungen macht die Fachschule am 9. Juni den Anfang, Handelsakademie und Aufbaulehrgang folgen am 14./15. sowie 20./21. Juni. Die Handelsschule ist am 27. Juni dran. Durch die unterschiedlichen Termine wird – wie Krammer erklärt – auch das Zusehen bei Prüfungen anderer Schultypen möglich sein: „Diese Option hat natürlich nicht jede Schule.“ Auch am Schulzentrum wurden die Abschlussarbeiten heuer wieder präsentiert, sehr zur Zufriedenheit der Direktorin: „Ich war wirklich stolz auf unsere Schüler“, resümiert sie.

In gewisser Weise habe man sich als Schüler dennoch benachteiligt gefühlt, dass heuer wieder eine mündliche Matura zu absolvieren ist, meint Sila Sönmez, Klassensprecherin der fünften HAK: „Weil wir die Klassen waren, die am meisten gelitten haben.“ Aber: „Für die mündlichen Prüfungen erwarten wir uns, dass wir unser ganzes Wissen zeigen können.“

Der heurige Maturajahrgang hat den bisher größten Homeschooling-Teil abbekommen. Das sei nun in der Maturazeit die größte Herausforderung, sagt Chiara Reutterer, Klassensprecherin des dritten ALW: „Viele haben verlernt, wie man lernt, da es so lange keine Tests gab. Auch Motivation und Konzentration waren geringer, da man hauptsächlich am Schreibtisch saß und auf den Laptop starrte.“

