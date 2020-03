95 Jahre nach Gründung des ersten Waldviertler Bus- und Reisebüro-Unternehmens in Heidenreichstein ist Frank-Reisen mit mittlerweile etwa 90 Beschäftigten zu einem wesentlichen Faktor in der Branche und in der Region geworden. Die weltweite Unsicherheit um den Coronavirus „Covid-19“ und die Erklärung Italiens zur Sperrzone haben freilich auch Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit in der neuen Firmenzentrale in Waidhofen.

Branche vor Herausforderung

„Wir und die gesamte Reisebranche stehen vor einer großen Herausforderung. Es gilt eine Reiswarnung für Italien bis 3. April, wir haben alle Reisen dorthin storniert“, sagt Geschäftsführer Christoph Wurz am 10. März nach Bekanntgabe der Reisewarnung für Italien: „Das hat natürlich massive Auswirkungen auf unseren Betrieb.“

Busreisen abgesagt

Sechs von Frank organisierte Busreisen nach Italien mussten abgesagt werden, Mittelmeer-Kreuzfahrten werden umgebucht, etwa auf die Kanaren. „Wir gehen sehr sensibel mit dem Thema um. Wenn wir sehen, dass es für eine Reise kritisch werden könnte, nehmen wir mit den betroffenen Kunden Kontakt auf“, betont Wurz. Den Informationsstand der Kunden zu Covid-19 bewertet Christoph Wurz als sehr hoch.

Die Corona-Situation betreffe nicht nur Italien, sondern etwa auch Nilkreuzfahrten, die abgesagt oder umgebucht werden müssen. Man richte sich natürlich strikt an die offiziellen Vorgaben: „Wir sagen eine Reise bei Vorliegen einer Reisewarnung sofort ab, so wie wir das jetzt mit Italien getan haben.“

Hoffen auf Entspannung bis zur Hauptreisezeit

Die Hoffnung ist, dass sich die Situation bis zur Hauptreisezeit für die Reisebusse wieder beruhigt, sagt Geschäftsführer Wurz: „Wirtschaftliche Maßnahmen sind aktuell betriebsintern zum Glück noch nicht notwendig.“ Durch den Linienverkehr als weiteres Standbein könne man den Betrieb weiterführen.

Sorge nicht primär wegen einer Ansteckung

Beim aktuellen Buchungsverhalten nimmt Wurz derzeit eine Verunsicherung wahr, die gar nicht so sehr auf einer Angst vor eigener Ansteckung basiere. „Die Sorge von Kunden gilt eher allfälligen Verdachtsfällen in ihren Gruppen und damit verbundener Quarantäne, durch die sie tagelang irgendwo festsitzen könnten“, sagt er. Aktuelle Buchungen würden tendenziell eher in Richtung Tagesfahrten oder Thermenreisen innerhalb Österreichs gehen – globalere Buchungen würden eher längerfristig ins Jahr hinaus kommen.

Eine Million Euro für den Bus-Komfort

Alle neu angeschafften Reisebusse erfüllen laut Geschäftsführer Wurz den hohen 4-Sterne-Standard mit mehr als 80 cm Sitzabstand. Dazu wird innerhalb eines Jahres etwa eine Million Euro in zwei moderne Komfortbusse investiert: Das jüngste Baby ist ein Seniorenbus mit absenkbarem Einstieg, flacheren Treppen, verstellbaren Kopfstützen und einem Rollstuhllift, der bereits mit großem Erfolg eingesetzt wird. Im Mai soll auch ein erster rollstuhlgerechter Doppelstock-Bus die Flotte ergänzen.

Bis jetzt noch kein Corona-Verdacht an Bord

Virusfall hatte Frank-Reisen bis dato noch keinen an Bord – weder im Tourismusbereich, noch in den Linienbussen, die mittlerweile gut zwei Drittel des Umsatzes bringen. 42 Linienbusse von Frank sind mittlerweile von vier Stützpunkten – neben Waidhofen und Heidenreichstein auch Weitra und Litschau – aus mit fix vor Ort angemeldetem Personal unterwegs.

Geschäftsführer lässt sich vom Reisen nicht abhalten

Wie Geschäftsführer Christoph Wurz selbst zu Covid-19 steht? Er lässt sich dadurch persönlich nicht beirren, kam selbst erst von einer vierwöchigen Studienreise nach Neuseeland, Australien und Singapur zurück. Aber, so Wurz: „Ein Thema ist es überall. Auf allen Flughäfen wirst du zum Beispiel gefragt, ob du in China warst.“