Auf Sex bei Party folgte Strafanzeige

„Ich war eingeladen. Wir feierten, tranken und hatten Spaß“, schilderte ein heute 19-Jähriger vor Gericht vom Besuch einer Hausparty vor drei Jahren, also im Jahr 2019 im Bezirk Zwettl. Dann habe er mit einem Mädchen (14) herumgeschmust und sei mit ihr in ein Nebenzimmer gegangen, um ungestört zu sein. Dort sei es dann zum Sex gekommen: „Es war alles freiwillig. Gewalt war nie im Spiel. Sie hat aktiv mitgemacht. Sie hat nicht geschrien und nix gesagt, dass sie das nicht will. Sie hätte jederzeit aufstehen und gehen können“, beteuerte der Beschuldigte seine Unschuld. Auch die übrigen Partygäste erklärten im Zeugenstand, von einem sexuellen Übergriff nichts mitbekommen zu haben. Man habe keine Schreie gehört, das Opfer habe auch nichts gesagt. Von der mutmaßlichen Sexattacke habe das Mädchen erst Monate später erzählt.

Die Opfervertreterin führte aus, dass das Mädchen unter posttraumatischen Zuständen (Schlafstörungen, Panikattacken) leide und sich noch immer in Therapie befinde.

Nach einem umfangreichen Beweisverfahren wurde der 19-Jährige freigesprochen. Der Jugendliche habe aufgrund fehlender Gegenwehr nicht erkennen können, dass das Mädchen keinen Sex gewollt habe, begründete die Richterin. Das Urteil ist rechtskräftig.

