Türkis-Grün, das als „Koalition der Sieger“ aktuell in vieler Munde ist? Klassisch Türkis-Rot? Doch wieder Türkis-Blau oder vielleicht auch ganz ohne fixen Partner? Welche Variante soll ÖVP-Chef Sebastian Kurz anstreben? Wie die Koalition aussehen soll, darüber herrscht Uneinigkeit – auch im Bezirk Zwettl.

„So global kann man das nicht sagen, das Ergebnis eröffnet viele Optionen“, sagt etwa der Allentsteiger ÖVP-Bürgermeister Jürgen Koppensteiner auf die Koalitionsfrage. „Türkis-Grün wäre aber eine interessante neue Möglichkeit.“ Koppensteiners Amtskollege aus Groß Gerungs, Maximilian Igelsböck, glaubt indes nicht an eine Zusammenarbeit von ÖVP und Grünen. „Sie sind dafür derzeit nicht kompetent“, stellt er klar. „Mein Wunsch wäre eine ÖVP-SPÖ-Regierung. Ob es erreichbar ist, wird sich zeigen. Aber diese Parteien haben gute Verdienste, sind das beste für Österreich.“

„Die Blauen hat Kurz natürlich immer im Talon“Bezirkssprecher Piringer (Grüne) und Bezirksvorsitzender Kraus (SPÖ) sind sich einig.

Für den Zwettler Bürgermeister, Landtagsabgeordnete und ÖVP-Bezirksparteiobmann Franz Mold zählt nicht die Frage nach der Partei, sondern dass man es ernst miteinander meint und sich bei der Zusammenarbeit bemüht: „Ziel muss jetzt unbedingt sein, eine Periode durchzuarbeiten und viele Dinge umzusetzen!“ Mit über 37% wurde der ÖVP mit Abstand das größte Vertrauen ausgesprochen - klar müsse sein, dass die Österreicher den Weg von Sebastian Kurz gewählt hätten und dieser nun auch zum Großteil gegangen werden müsse.

Archiv Grünen-Bezirkssprecher Andreas Piringer: „Schwarz-Grün wäre kein Experiment!“

Was der ÖVP-Bezirksparteiobmann nicht versteht, ist, dass die anderen Parteien plötzlich nicht mehr in die Regierung wollen würden: „Der Wahlkampf ist vorbei. Die Parteien sollten sich ihrer Verantwortung bewusst sein — manche haben ja sogar plakatiert, in die Regierung zu wollen“, betont Mold.

Zurück ins Parlament und gleich in die Regierung? Für den Bezirkssprecher der Grünen, Andreas Piringer, wäre das reizvoll: „Experiment wäre das keines, es gibt ja in den Ländern schon schwarz-grüne Regierungen. Wir haben fähige Leute, sind kompetent“, widerspricht er damit indirekt Igelsböck. Grüne und ÖVP ortet Piringer auch nicht allzu weit voneinander entfernt. „Natürlich gibt es Themen, bei denen es sich spießen wird, wie Soziales, Verkehr, Landwirtschaft. Aber zum Beispiel in puncto Klima oder Integration müssten wir uns beide gar nicht so weit bewegen.“ Während viele Gesprächspartner die zu erwartenden langwierigen Koalitions-Verhandlungen negativ sehen, sieht Piringer darin Vorteile: „Wir haben eine funktionierende Regierung, kein Zeitlimit. Es muss eine tragfähige Regierung zustandekommen. Das ist sicher gescheiter, als eine Ho-Ruck-Aktion.“

Mit zähen Gesprächen rechnet auch SPÖ-Bezirksvorsitzender Herbert Kraus: „Es wird eine Koalition geben, aber schauen wir einmal, welche. Kurz hat im Wahlkampf gesagt, er will sein Programm weiterfahren. Das hat mit der SPÖ nicht viel zu tun. Und auch nicht mit den Grünen, wenn sie auf ihren Positionen beharren.“

Archiv ÖVP-Bezirksparteiobmann Franz Mold: „Ziel muss sein, Periode durchzuarbeiten.“

Die Gutenbrunner Bürgermeisterin Adelheid Ebner (SPÖ) kann sich viele Koaltionen vorstellen, außer der Türkis-Blauen: „Die FPÖ hat sich selbst aus dem Rennen genommen, das würden nicht mehr viele verstehen.“ Wichtig ist für sie wegen der „Nachwahl“, dass eine stabile Regierung, die auch fünf Jahre arbeitet und sich „möglichst viele Österreicher in dieser Arbeit wiederfinden“.

„Die Blauen hat Kurz natürlich immer im Talon“, meint auch Piringer, für Kraus „ein Albtraum. Dann gehen wir in zwei Jahren wieder wählen!“. Die FPÖ selbst sieht sich aber ohnehin auch im Bezirk nicht an vorderster Front, sich um eine Regierungsbeteiligung zu matchen. „Wir haben keinen Wählerauftrag bekommen“, betont Bezirksparteiobmann Alois Kainz. „Wir und die ÖVP haben inhaltlich gut zusammengepasst. Aber der Ball liegt nicht bei uns. Wenn man auf uns zu kommt, werden wir uns sicher bestmöglich für die Republik einsetzen.“

Also am Ende vielleicht doch wieder so weiter wie in der von der Ibiza-Affäre gesprengten Regierung? Dass das Christkind die neue Regierung bringt, glaubt jedenfalls kaum einer – dann eher schon der Osterhase.