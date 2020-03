NÖN: Seit zehn Jahren gibt es das Chili Gym mit Sitz in Weitra. Was war einst die große Vision?

Ewald Buhl: Die Vision war, unsere Leidenschaft und Wertschätzung gegenüber Bewegung und den daraus resultierenden Vorteilen anderen zugänglich zu machen, ihnen auf dem Weg zu einem gesunden Lebensstil ein treuer Partner zu sein.

Wie hat sich der Fitnessmarkt in dieser Zeit verändert?

Jürgen Hobiger: Vor zehn Jahren hatte das Fitnesstraining einen anderen Stellenwert als jetzt. Damals war Krafttraining und Körperkult wichtig. Die Entwicklung ging aber in Richtung präventive Gesundheitsförderung. Auch wir haben uns weiterentwickelt, weitergebildet und uns stark im Gesundheitsbereich positioniert, sind in den zehn Jahren gewachsen und haben unseren Fokus auf die ganzheitliche Betreuung unserer Mitglieder gelegt. Mittlerweile gehören zehn Leute zu unserem Team und wir bilden auch Lehrlinge aus, derzeit sind es zwei.

Wen trifft man im Chili Gym?

Buhl: Vom 14-Jährigen bis hin zum gehobenen Seniorenalter ist unsere Kundenschicht aufgestellt. Wir bieten Gesundheitstraining sowie auch leistungsorientiertes Training für Anfänger auch als Profis an. Alter oder Trainingszustand spielen dabei keine Rolle.

Wie groß ist für Normalsterbliche die Hemmschwelle, neben „Muskelpaketen“ zu trainieren?

Hobiger: Im Kopf haben viele ein Bild aus Film und Fernsehen. Bei uns ist der prozentuelle Anteil von Bodybuildern aber sehr niedrig, man trifft Gesundheitsorientierte, die aktiv für ihr Wohlbefinden trainieren. Nicht selten passiert es, dass sich tolle Freundschaften entwickeln. Auch die Liebe ist mehrmals eingezogen. Mittlerweile haben acht Paare, die sich bei uns kennengelernt haben, geheiratet.

Wie kann ich meine Gesundheit im Chili Gym fördern?

Hobiger: Die Kombination von Bewegung und professioneller Unterstützung ist der Weg zum Erfolg. Es genügen schon zwei Mal eine Stunde Training in der Woche, um seinen Gesundheitszustand erheblich zu verbessern. Gezieltes Krafttraining stärkt nur die Muskulatur und kann auch Knochen, Kapseln, Bänder, Sehnen, Knorpel, Herz-Kreislauf- und Nervensystem, Stoffwechsel sowie die Hormonsituation positiv beeinflussen. Der maßgeschneiderte Trainingsplan mit vorausgehender Anamnese beim Ersttraining bildet die Basis für eine positive Veränderung.

Bewegen kann ich mich überall, zum Beispiel Laufen. Warum ist die Unterstützung der Trainer und der Geräte wichtig?

Jürgen Hobiger: Prinzipiell gilt: Jede Art der Bewegung ist positiv. Um aber schneller und bessere Ergebnisse zu erzielen, ist ganzheitliches Training wichtig. Die Kombination zwischen Ausdauer- und Krafttraining macht den Unterschied. Unsere Kunden schätzen auch die Möglichkeit, Trainer schnell bei der Hand zu haben, um das Training zu optimieren, neue Dinge auszuprobieren oder einfach, um neue Motivation zu tanken.

Was bringt die Mitgliedschaft?

Ewald Buhl: Uns ist es wichtig, dass jeder genau weiß, was wir ihm zu bieten haben. Deswegen gibt es die Möglichkeit eines kostenfreien Kennenlern-Trainings mit einem unserer Trainer. Wir wollen Kundenzufriedenheit am höchsten Level halten, daher haben wir an jedem der drei Standorte 128 Stunden in der Woche geöffnet. Daneben gibt es Vorträge von Gastreferenten und diverse Veranstaltungen.

Wenn dann der innere Schweinehund nicht wäre...

Jürgen Hobiger: Der Klassiker unter den Ausreden ist der Mangel an Zeit. Aber es ist der Fokus, den man sich setzt. Der Rest ist Einteilungssache. Wer sich jetzt keine Zeit für seine Gesundheit nimmt, wird später viel Zeit in seine Krankheiten investieren müssen. Das ist unser Antrieb. Wir unterstützen Menschen, ein gesundes Leben zu führen, und bieten dafür ein Programm.