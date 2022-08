Änderungen im Busfahrplan: Schneller nach Zwettl

Werbung

Vor Schulbeginn präsentiert der Verkehrsverbund Ostregion Fahrplanänderungen, die vor allem Busverbindungen aus dem Lainsitztal nach Zwettl betreffen. Auf der Linie 739 gibt es an Schultagen morgens künftig einen zusätzlichen Direktkurs von Weitra nach Zwettl mit einer Fahrzeit von 37 Minuten statt bisher einer Stunde.

Auf der Linie 759 ist schon um 6.36 Uhr in Moorbad Harbach Ortsmitte Abfahrt, um den Anschluss in Weitra bis nach Zwettl zu erreichen. Montags fährt künftig nach dem Nachmittagsunterricht an der Mittelschule ein Bus von Weitra (Abfahrt 16.05 Uhr) nach Harbach. Um die neue Frühverbindung der Linie 739 zwischen Weitra und Zwettl mit den vorhandenen Fahrzeugen umsetzen zu können, fährt der Kurs 104 auf der Linie 756 künftig nicht mehr durchgehend bis Gmünd, es ist ein Umstieg in Weitra auf die Linie 758 nötig.

