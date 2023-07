Für enkeltaugliche Umwelt: Sonnentor-Biobauern ziehen an einem Strang

Rund 100 Biobauern, die allesamt die Firma Sonnentor in Sprögnitz beliefern, haben sich 2019 zum „Verein für eine enkeltaugliche Umwelt“ zusammengeschlossen. Aus dieser Initiative entstand nun auch die Bewegung „Enkeltaugliches Österreich“ – die inzwischen größte Bio-Bewegung Österreichs. Gemeinsam mit den bereits gewonnen Partnerschaften gelingt es, schon die Hälfte der Fläche Österreichs mitzugestalten.

Der Zusammenschluss der passionierten Sonnentor-Biokräuterbauern in Österreich war einem gemeinsamen Problem geschuldet. „Es kam immer wieder vor, dass unsere Bio-Kräuter mit Pestiziden verunreinigt worden sind, die von angrenzenden konventionell bewirtschafteten Feldern auf unsere Felder verweht wurden. Dadurch konnten unsere Kräuter nicht mehr als zertifizierte Bio-Ware verkauft werden. Den erlittenen Schaden mussten wir Biobauern tragen“, erklärt Sandra Bauer, Biokräuterbäuerin aus Seyfrieds (Gemeinde Heidenreichstein).

Vorsorgen, um Existenz der Bauern zu schützen

Gemeinsam mit Johannes Gutmann von Sonnentor haben die Sonnentor-Biobauern den Verein gegründet, damit ein derartiger Schaden, der nicht von einer Versicherung abgedeckt wird, gemeinsam getragen und somit die Existenz der Bio-Kräuterbauern geschützt wird. „Außerdem bekommen unsere Mitglieder Informationen über die modernsten Geräte, mit denen die Bearbeitung der Felder einfacher wird“, sagt Sandra Bauer. Die Biobauern wollen aber mehr, als nur ihre Existenz sichern – Ursachen verändern statt Symptome behandeln.

„Wir werden unsere Geschichten von einem funktionierenden Ökosystem erzählen, von einer Zukunft ohne chemisch-synthetische Pestizide und Kunstdünger, ohne Bienensterben und Verlust der Artenvielfalt“, haben sich die Vereinsmitglieder mit ihrem Obmann Johann Aufreiter aus Oberösterreich vorgenommen. Diese Maßnahmen seien „enkeltauglich“. Das bedeutet, dass Menschen und Gesellschaft natürliche Kreisläufe verstehen und danach handeln. Der „Verein für eine enkeltaugliche Umwelt“ gab auch eine Pestizidstudie in Auftrag: 67 Pestizide wurden in Österreichs Atemluft nachgewiesen. „Nach der Veröffentlichung der Pestizidstudie und unseren Plänen explodierten die Mitgliederzahlen regelrecht. Daher wurde die Bewegung 'Enkeltaugliches Österreich' gegründet“, erklärt Bauer.

Johannes Gutmann: Österreich als Bio-Vorzeigeland

Obmann der Bewegung „Enkeltaugliches Österreich“ ist der Bio-Unternehmer Andreas Achleitner aus Oberösterreich. Als Obmann-Stellvertreter fungiert Johannes Gutmann, der vor 35 Jahren das Unternehmen Sonnentor gegründet hat. „Wir haben uns zusammengeschlossen, um eine starke Stimme nach außen zu bilden, damit wir zukünftig in wichtigen Gremien und von der Politik tatsächlich Gehör finden“, sagt Gutmann: „Es ist wichtig, dass Österreich ein Bio-Vorzeigeland ist und auch bleibt. Damit sind tausende Arbeitsplätze entstanden, die müssen wir sichern.“ Zum bäuerlichen Beirat zählt Herbert Bauer aus Seyfrieds, der die Bewegung mit Mut und Lebensweisheit bereichert.

Bei der Bewegung „Enkeltaugliches Österreich“ werde mit Freude Generationenverantwortung übernommen. Laut Website gehören hunderttausende Hektar Felder, Wälder, Wiesen und Gärten diesem Verein an. Am Hof von Sandra und Herbert Bauer in Seyfrieds fand unlängst ein „Feldtag“ des ursprünglichen „Vereines zur Förderung einer enkeltauglichen Umwelt“ statt. Zahlreiche Männer und Frauen aus der Bio-Landwirtschaft trafen sich bei „Kräuter-Bauer“ und folgten den Ausführungen neuer landwirtschaftlicher Maschinen.

Die Firma Farm-Ing, ein im Waldviertel ansässiger Betrieb, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die alltäglichen Herausforderungen in der Landwirtschaft zu erleichtern, zeigte den „Verschieberahmen SchiftIng“ und die „InRow Hacke“, die auf dem Feld vorgeführt und erklärt wurden.