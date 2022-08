Zum Nordkap per Bike: 8.650 Kilometer in 20 Tagen

Werbung Notar Mag. Wagner Anzeige Viel Platz für Notariatskanzlei

Vier Männer aus den Bezirken Gmünd und Zwettl haben eine ungewöhnliche Reise hinter sich: Mit ihren Motorrädern fuhren sie von Gmünd bis ans Nordkap und zurück. Insgesamt legte die Gruppe um den St. Martiner Markus Lassl in 20 Tagen 8.650 Kilometer zurück und bereiste sieben Länder.

Los ging es nach monatelanger Planung bei der Avia-Station in Gmünd. Über Tschechien und Deutschland fuhren Lassl, Thomas Wöger (Hohen eich), Stefan Steinbrunner (St. Martin) und Mario Kühhas (Zwettl) nach Dänemark, wo sie mit einer Fähre nach Norwegen übersetzten. Sie fuhren entlang der Westküste, überschritten den Polarkreis in Norwegen, besuchten Moskenes, eine Inselkette, und reisten von dort aus zum Nordkap. Die Rückfahrt erfolgte über Finnland, Schweden, Dänemark, Deutschland und Tschechien.

Die Highlights lagen für Lassl an der Westküste, wo Sehenswürdigkeiten wie Geirangerfjord, Preikestolen (eine natürliche Felsplattform) oder die bekannte Touristen-Straße Trollstigen gesehen wurden – und natürlich das Nordkap, der nördlichste Punkt Europas. Lassl: „Es war sehr beeindruckend. Man sieht sogar auf das Eismeer.“ Pannen gab es unterwegs keine. „Wir sind sogar mit zwei Navis gefahren“, so Lassl. Auch mit dem Wetter hatte die Gruppe Glück. Sie erlebte sogar eine Hitzewelle, hatte keine Gefahr durch Regen. Die Nächte verbrachte man entweder in Zelten, in kleinen Holzhütten oder Zimmern. „Es war sehr bunt gemischt, doch je nördlicher wir kamen, desto mehr haben wir gezeltet“, sagt Lassl.

