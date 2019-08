Einem heute 30-jährigen Waldviertler aus dem Bezirk Horn werden am Landesgericht Krems unter anderem zwei schwere Sexualverbrechen, an einem unmündigen Mädchen und an einer erwachsenen Frau, vorgeworfen: Als Teenager habe der Waldviertler seine damals achtjährige Stiefcousine unter dem Vorwand eines Versteckspiels auf den Dachboden eines landwirtschaftlichen Anwesens im Bezirk Gmünd gelockt, dann sei er dort brutal über das Mädchen hergefallen, habe es vergewaltigt und ihr weitere Attacken angedroht, wenn es nicht schweige, führte die Staatsanwältin das Verbrechen an dem Kind aus.

„Ich bin kein Kinderschänder.“ Der Angeklagte vor Gericht. Ihm wurde vom Schöffensenat kein Glauben geschenkt – er muss wegen Vergewaltigung einer Achtjährigen einsitzen.

Das heute erwachsene Opfer, das die Tat erst Jahre später angezeigt hatte, leide noch immer an der brutalen Sexattacke in der Kindheit und sei in Behandlung.

NÖN Verteidiger Johannes Polt meldete gegen das Urteil Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an.

Das zweite Sexualverbrechen habe der Waldviertler als Erwachsener, als 28-Jähriger im Jahr 2017 an seiner Pflegerin begangen, führte die Staatsanwältin weiter aus, und sie erklärte die späte Anklage: „Nach einem Motorradunfall sind Sie auf einen Rollstuhl angewiesen und waren lange Zeit nicht verhandlungsfähig. Trotz dieser Beeinträchtigung waren Sie aber fähig, mit Ihrer verliebten Pflegerin einvernehmlichen Geschlechtsverkehr durchzuführen. Danach haben Sie ihr völlig unerwartet und gegen ihren Willen mehrmals die ganze Hand in den Unterleib gerammt. Die Frau erlitt schwere Verletzungen, wäre fast verblutet und konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.“

Angeklagter leugnet: „Ich bin unschuldig!“

Im Ermittlungsverfahren hatte der Waldviertler erklärt „Ich bin kein Kinderschänder“, und bei der leugnenden Verantwortung blieb er auch beim Prozess, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Auch die Pflegerin wollte er nicht vergewaltigt haben und machte eine einvernehmliche Sexpraktik geltend. Dieses Verfahren wurde letztlich ausgeschieden – es wird im Herbst fortgesetzt.

NÖN Anwältin Ulrike Koller vertrat bei dem Schöffenprozess die Interessen des Opfers.

Der Waldviertler wurde für das angeklagte Verbrechen an dem Kind schuldig befunden und zu 33 Monaten, davon muss er elf Monate hinter Gittern absitzen, verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.