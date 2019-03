Beim Bezirksjägertag des Bezirkes Gmünd am 17. März in Hirschbach gab es neben vielen Infos aus erster Hand auch großes Lob für Waidmänner.

Die Jagd wird zunehmend schwieriger. Wie sich Wolf und Borkenkäfer auf die Jagd auswirken, welche Maßnahmen dazu gesetzt werden müssen und wie das letzte Jagdjahr im Bezirk Gmünd gelaufen ist, lest ihr in der NÖN am Mittwoch.