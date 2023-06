15 Kapellen in Bad Großpertholz: Die Marschmusikbewertung in Bildern

Neben der Trachtenkapelle Bad Großpertholz sorgten die Stadtkapellen Gmünd, Litschau, Heidenreichstein und Weitra, die Trachtenkapellen Artstetten und Brand, die Jugendtrachtenkapelle Großschönau, die Feuerwehrkapelle Amaliendorf, die Blasmusikkapellen Hirschbach und D'Lainsitztaler sowie die Musikvereine Arbesbach, St. Florian, Reichenthal und Oggau für interessante Darbietungen.

Durch das Programm führte Harald Vogler - er begrüßte die Musikerinnen und Musiker, Gäste und Ehrengäste. Unter ihnen waren etwa Bürgermeister Manfred Grill, Bezirkshauptmann Christian Pehofer, die Abgeordneten Martina Diesner-Wais und Margit Göll sowie Pfarrer Rudolf Pinger. Clemens Anderl, Obmann der Trachtenkapelle Bad Großpertholz, dankte fürs Kommen und sorgte mit seinem Team für einen gut organisierten Festnachmittag und -abend. Unter anderem Bezirkskapellmeister-Stellvertreter Martin Kaburek dirigierte die Mitwirkenden aus 15 Kapellen durchs gemeinsame Großkonzert.

Danach ging es an die Marschmusikbewertung. Bekannt für ihre kreativen und aufwendigen Einfälle rund um die Marschmusik, eröffnete die Trachtenkapelle Bad Großpertholz diesen Teil des Festes. Von den Zuschauern gab es viel Applaus - auch weil während der Darbietung die symbolische Stabführer-Übergabe von Christian Artner an Sandra Kapeller erfolgte. Für die Kapelle sei das ein emotionaler Moment, erklärte Harald Vogler zuvor. Die Besucher bekamen im Laufe des Nachmittages Marschmusik in vielen verschiedenen Formen geboten. Mit dem Feiern der Wertungsergebnisse und einem Auftritt der Gruppe „Die Marchviertler“ klang der Abend aus.

Die Wertungsergebnisse: