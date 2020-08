Beim Bezirksparteitag in Schrems hat die FPÖ einstimmig eine neue Obfrau gewählt: Anja Scherzer aus Amaliendorf, 24 Jahre alt. Sie löste damit Walter Hoffmann nach vier Jahren an der Spitze ab. „Die Übergabe war schon für voriges Jahr geplant, doch dann kam Ibiza, dann die Gemeinderatswahl, dann Corona“, so Hoffmann. Nun habe er, wie gewünscht, den Vorstand in jüngere Hände übergeben können.

Anja Scherzer ist seit 2014 FP-Mitglied und erreichte bei der Gemeinderatswahl 2015 in ihrer Heimatgemeinde Amaliendorf-Aalfang beim ersten Antreten drei Mandate. Seit heuer sind es nur noch zwei. Ihr Ziel ist es, „bei der nächsten Gemeinderatswahl noch flächendeckender zu kandidieren bzw. mehr Gemeinderäte zu stellen. Auch in jenen Gemeinden, in welchen wir noch nicht im Gemeinderat vertreten sind, ist es mir wichtig, dass es freiheitliche Ansprechpartner vor Ort gibt.“

Hoffmanns Bilanz ist durchwegs positiv: „Ich glaube, wir sind im Bezirk gut aufgestellt, haben trotz der Affären Mitglieder dazu gewonnen. Derzeit gibt es keine Streitereien und wir sind ein Team.“ Beim Antritt als Parteiobmann habe er von vorne begonnen, ein Team aufzubauen, nun seien „die richtigen Leute beisammen“. Er will jedenfalls die nächsten fünf Jahre im Schremser Gemeinderat bleiben: „Dann schauen wir weiter.“

Scherzer zur derzeitigen Situation: „Herausforderungen gilt es zu meistern.“ Sie starte aber voller Motivation in die Funktion.