Der Ball schlechthin für die Jugend, ist seit vielen Jahren, der Maturaball des BG und des BRG Gmünd, in der Schremser Stadthalle.

1001 (Ball)Nacht – 2020 in der Stadthalle .

Traditionsgemäß fand am 5. Jänner wieder der Maturaball des Bezirkes satt.

Die Stadthalle von Schrems war bis auf den letzten Platz gefüllt. Viele Jugendliche und auch jung gebliebene waren gekommen um dieses Spektakel mitzuerleben.

Der Einzug der Debütanten mit der darauffolgenden, obligatorischen Polonäse begeisterte die unzähligen Besucher und diese ließen sich in der Folge auch gerne nach den Worten: „alles Walzer“, von den Maturanten, zum Tanz auffordern.

Neben Tombola-Lose wurden auch rote Rosen angeboten und jene Dame, welche die meisten Rosen geschenkt bekam, wurde zur Rosenkönigin gekürt.

Eine Tolle Mitternachtseinlage mit einer sicher einzigartigen Männer-Bauchtanzgruppe ließ das Publikum nicht nur staunen sondern enorm viel und stark applaudieren.

Als sich in einer sehr modernen Fassung der Geschichte von >Aladin und die Wunderlampe<, der junge Aladin, anstatt in die Prinzessen, in deren Leibwächter verliebt, war der Show-Effekt perfekt.

Nach der Mitternachtspause wurde noch fleißig bis in die Morgenstunden gefeiert und getanzt.