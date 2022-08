Heiße Eisen und rockige Rhythmen in Altmanns

Werbung

Zu den rührigsten Vereinen in der Gemeinde Heidenreichstein zählt sicherlich der Motorsportclub aus der Katastralgemeinde Altmanns. Das engagierte Team des MSC rund um "Präsi" Gerhard Zimmermann ist nicht nur bei diversen Veranstaltungen stets präsent, sondern sorgt auch mit dem jährlichen "Bikertreff" für Furore.

Viele motorsportbegeisterte Männer und Frauen aus ganz Österreich und dem benachbarten Ausland kommen in Altmanns regelmäßig vorbei, um sich mit Gleichgesinnten zu treffen und zu feiern. Schon die gemeinsamen Ausfahrt der "Heißen Eisen" sorgte für Aufsehen ehe dann am Abend mit passender Musik von der Formation "Two Faces" beste Stimmung garantiert ist.

