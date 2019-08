Ein Fest der besonderen Art ging in der Heidenreichsteiner Katastralgemeinde Altmanns über die Bühne.

Altmanns ist fest in „Bikerhand“ .

Der örtliche Motorsportclub MSC Altmanns hatte, so wie jedes Jahr, zu seinem Bikertreffen geladen und viele motorsportbegeisterte Männer und Frauen aus ganz Österreich und den Nachbarländern folgten dem Ruf, um sich mit Gleichgesinnten zu treffen und zu feiern. Schon die gemeinsame Ausfahrt sorgte für einiges Aufsehen, waren doch an die 200 „Maschinen“ mit dabei und im Laufe des Tages kamen dann noch etliche „heiße Eisen“ dazu. Aber auch für das gemütliche Beisammensein am Abend waren die Mitglieder des MSC Altmanns gerüstet und boten neben bester Versorgung mit Speis und Trank auch Livemusik mit den Bands „Cheeky Feedback“ und den „Rockrittern.“