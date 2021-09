Das Solartaxi in Heidenreichstein zählt seit Jahren zu den erfolgreichen Errungenschaften in der Burgstadt. Vor allem weniger mobile Menschen schätzen diese Einrichtung besonders, um Fahrten zum Arzt, Einkauf oder anderen wichtigen Terminen zu tätigen – so wurden im Vorjahr 6.300 Transporte abgewickelt, die soeben vorgestellte Bilanz fällt auch finanziell positiv aus.

Nur ein Teil der Mitglieder beansprucht Fahrten. Bei der Generalversammlung resümierte Obmann Herbert Hörmann zufrieden über 2020: „Wir brauchen zum Überleben an die 300 Mitglieder, dieses Ziel wurde erreicht. Durch zusätzliche Förderungen seitens Land und Gemeinde, einigen Zuwendungen von Heidenreichsteiner Firmen und Institutionen sind wir gut aufgestellt und für das kommende Jahr abgesichert. Trotzdem sind wir über jedes weitere Mitglied dankbar.“

Zudem hielt er fest, dass 80 der 300 Mitglieder das Taxi regelmäßig in Anspruch nehmen. Der Rest leistet eher Unterstützertätigkeit. Hörmann: „Viele Regionen beneiden uns um diese Einrichtung.“

Positiv fiel dann auch der Bericht von Bürgermeister Gerhard Kirchmaier in seiner Funktion als Kassier des Vereins Solartaxi aus: „Es wurden im vorigen Jahr 6.300 Transporte über insgesamt 17.000 Kilometer durchgeführt. An Mitgliedsbeiträgen konnten 15.700 Euro eingenommen werden und Firmen sowie Institutionen spendeten 3.600 Euro. Aber auch die Förderungen der Gemeinde (5.000 Euro) und des Landes (insgesamt 2.500 Euro) waren für den Fortbestand wichtig.“

Finanzielles Plus zum Abbau von „Altlasten“. Kirchmaier zählte die einzelnen Kostenstellen auf, wobei den Einnahmen von 53.138 Euro Ausgaben von 42.445 Euro gegenüberstanden und das leichte Plus für den Abbau von Altlasten Verwendung findet. Zum Schluss standen Neuwahlen auf dem Programm: Herbert Hörmann (Obmann), Gerhard Kirchmaier (Kassier), Erich Müllner (Kassaprüfer) und Bernhard Berger (jetzt Kassier-Stellvertreter) wurden bestätigt.

Für die ausgeschiedenen Funktionäre Barbara Körner, Thomas Hetzendorfer und Ger hart Böhm, die mit vielen Dankesworten verabschiedet wurden, kamen Andreas Mauritz, Martin Hetzendorfer und Anita Zimm in den Vorstand. Herbert Hörmann appellierte an die Mitglieder und bat um „Zusammenhalt, damit diese für Heidenreichstein so wichtige Einrichtung auch weiterhin erhalten bleibt.“