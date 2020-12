Insgesamt bilanzieren die 21 Gemeinden im Bezirk Gmünd über das Wochenende mit etwas mehr als 10.000 freiwilligen und kostenlosen Antigen-Tests an Menschen ohne Covid-Symptomen (davon 6.000 am Samstag). Insgesamt 29 Tests waren laut offiziellem „Dashboard“ des Landes NÖ positiv, was also einem Anteil von etwa 0,29 Prozent entspricht (Samstag 0,37 %, Sonntag 0,17 %). Damit bleibt Gmünd trotz der geringeren Zahl der Positivtests am Sonntag jener Bezirk mit dem landesweit höchsten Anteil.

Insgesamt haben am Samstag und Sonntag in Niederösterreich etwa 0,15 Prozent aller Antigen-Tests angeschlagen. Im Fall von positiven Antigen-Tests ordnete die Gesundheitsbehörde noch zusätzlich PCR-Tests an, um den definitiven CoV-Status abzuklären. Ein Gesamtergebnis daraus liegt bis Montag vor.