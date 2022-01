Lernen im Schatten der Pandemie: Anstrengend, aber allmählich Routine

Das Ende des vierten Schulhalbjahres, das unter Covid-Maßnahmen bewältigt werden musste, naht. Die NÖN fragte in Pflichtschulen im Gmünder Bezirk nach, wie damit damit umgegangen wird, wie der Schulbetrieb abläuft, und was das Frühjahr bringen mag. Der Tenor: Das Schulleben läuft in Anbetracht der Umstände gut.

„Die Situation ist anstrengend, aber bereits gewohnt“, meint Kurt Spiesmaier, Direktor der Schremser Mittelschule: „Wir machen unseren Unterricht.“ Die Hygieneregeln im Haus werden von allen akzeptiert und nicht nur zum Turnen geht’s raus an die frische Luft. „Manches wird zur Routine, was früher undenkbar war, und es dient zur Sicherheit aller.“

Die Maßnahmen werden diszipliniert eingehalten

Das betonen alle Befragten, obwohl das bis auf Frischluftpausen permanente FFP2-Maske-Tragen als „etwas belastend“ empfunden wird. Aber: „Jeder Tag an der Schule ist ein gewonnener Tag“, sagt Christoph Jindra, Direktor der Polytechnischen Schule Gmünd. Froh ist er, dass Praxisstunden in Betrieben dieses Semester wieder erlaubt sind. In Werkstätten könne manches nicht unterrichtet werden. Die meisten Schüler seien anwesend, es gebe offenbar das Bedürfnis nach sozialen Kontakten und „etwas Normalität“.

Präsenzunterricht auch aus sozialen Gründen wichtig

Direktor Andreas Tomaschek von der Kreativ-, Informatik- & Sport-Mittelschule Gmünd erklärt: „Im Lockdown sind Kinder auf sich und das Elternhaus bezogen, sie lernen nicht, auf die Bedürfnisse der Kollegen im Klassenzimmer einzugehen, Freundlichkeit und Rücksicht im Umgang mit Gleichaltrigen kommen zu kurz.“ Der Großteil der Schüler sei präsent, nur gelegentlich gebe es einen positiven Corona-Test. „Die Kinder sind froh, wenn sie in die Schule kommen“, das habe er in seinen 40 Jahren Lehrertätigkeit so noch nicht erlebt. Alle Lehrer an seiner Schule seien geimpft, dafür ist Tomaschek den Kollegen dankbar: „Das macht manches einfacher.“

Die Lehrer sind sehr gefordert: Immer wieder müsse vom Plan abgewichen werden, das bedeute mehr Zeitaufwand, etwa wenn Lehrausgänge nicht in den Unterricht eingebaut werden können und überlegt werden muss, wie man den Lehrstoff alternativ vermitteln kann. Manche Kollegen seien mittlerweile schon sehr ausgelaugt, stellt Tomaschek fest.

Die Kleinen kennen „richtige Schule wie früher“ gar nicht

Die Lehrer müssen auch bezüglich der Anwesenheit ihrer Schüler flexibel sein: Zum Teil seien diese im Homeschooling, könnten aber von Tag zu Tag spontan entscheiden, ob sie in die Schule kommen, so Doris Adensam, Direktorin der Volks- und Mittelschule in Heidenreichstein. Müssten Klassen schließen, werde von der Schule Betreuung angeboten. Gewisse Routinen hätten sich ergeben, neue Verordnungen seien manchmal eine Herausforderung. Die Schule versuche, den Alltag routinemäßig aufzubereiten, damit es „Gewohntes“ gebe. Die Kleinen kennen „richtige Schule wie früher“ gar nicht, Größere bräuchten auch etwas psychologische Unterstützung und Ermutigung.

Tobias Spazierer, Elternvertreter an der VS Schrems, ist froh, dass der Schulbetrieb möglich ist und Lernen und Freizeit nun wieder klar getrennt sind: „Volksschüler verstehen beim Distance Learning im Lockdown die unterschiedlichen Rollen der Eltern nicht, wenn etwa die Mama auf einmal die ‚strenge‘ Lehrerin sein soll.“ Auch könnten nicht alle Eltern gleich gut unterstützen.

Das Testen in der Schule koste viel Zeit und Aufwand, funktioniere dort aber problemlos. Spazierer ist überrascht, „wie gut auch die jüngeren Kinder das Testen wegstecken, das hätte man sich früher nicht vorstellen können.“

„Testung ohne Ergebnis ist wie Schularbeit ohne Note!“

Leider komme es immer wieder zu Verzögerungen oder Ausfällen bei Testergebnissen, bestätigt auch Thomas Miksch, Elternvertreter der VS Gmünd: „Das ist sehr unbefriedigend! Die Probleme müssen rasch gelöst werden.“ Außerdem verstehe er nicht, warum getestete Kinder keine Schulveranstaltungen haben sollen: „Es ist nicht ideal für die Entwicklung der sozialen Kompetenzen, wenn es keine gemeinschaftlichen Unternehmungen gibt.“ Die Lehrer seien sehr gefordert und bemüht, sie geben ihr Bestes.

Andreas Tomaschek sieht „die Mächtigkeit des Systems Schule“ vielfach unterschätzt. Das verdeutlicht etwa ein Beispiel der Musikmittelschule Gmünd: Seit Schulbeginn wurden hier etwa 5.000 Testungen schulintern durchgeführt. Davon war nur ein Antigentest positiv, der darauffolgende PCR-Test jedoch negativ, beschreibt Musikmittelschuldirektor Josef Gratzl den „unglaublich großen Aufwand, den Schüler und Lehrer mit Disziplin und Routine bewältigen“. Gegen Ende des Semesters funktioniere das Testen nun leider nicht mehr, das sei sehr mühselig: „Eine Testung ohne Ergebnis ist wie eine Schularbeit ohne Note!“

Ergänzungsstunden für Hauptgegenstände

Im Kollegium ist die Stimmung laut Gratzl trotz der Umstände positiv, 100 Prozent der Lehrer seien geimpft, es gebe keine gesperrten Klassen. Auch die Schüler der vierten Klasse seien großteils geimpft. Bezüglich der Schulpartnerschaft sieht er ein sehr gutes Verhältnis, Probleme, die er Medien entnehme, sehe er nicht: „Die Kinder gehen wirklich gern in die Schule, die Eltern dürften mit dem Mix aus Präsenz- und Hybridunterricht zufrieden sein.“ Defizite in Deutsch, Englisch, Mathematik werden durch „Ergänzungsstunden“ aufgefangen, die Lehrer nachmittags anbieten.

Wie auch andere Schulen sei die Musikmittelschule mittlerweile digital fit geworden und sehr gut ausgestattet, „Distance Learning“ sei spontan möglich. Jedes Kind der ersten und zweiten Klassen wurde mit eigenem Notebook ausgestattet und in der Nutzung geschult.

Vorsichtiger Optimismusfür das Frühjahr

Die Vielfalt im Unterricht wird schmerzlich vermisst. Die Erwartungen der von der NÖN befragten Direktoren und Elternvertreter bezüglich des Sommersemesters reichen von der bescheidenen Hoffnung auf mehr Stabilität und das Aufrechterhalten des Schulbetriebs über das gesamte Schuljahr bis zur Vorfreude auf die Lockerung der „Fesseln“ durch ein Zurückfahren der Maßnahmen. Vor allem Schulveranstaltungen, Exkursionen und Ausflüge sollen wieder stattfinden dürfen, Sport in der warmen Jahreszeit leichter möglich sein. Für Ende Februar möchte der Elternverein der Volksschule Gmünd einen Skikurs organisieren. Fällt die Risikostufe drei in NÖ weg, dürften außerschulische Personen wieder in die Schule, etwa für Workshops, hofft Josef Gratzl.

„Jede Institution muss versuchen, den Weg zu gehen, der innerhalb der Rahmenbedingungen passt. Wir nutzen alle Möglichkeiten, die sich bieten“, so Andreas Tomaschek. Das sei nicht für alle gleich, man frage sich: „Was kann ich verantworten?“, und agiere selbstverständlich unter Rücksprache mit der Schulaufsicht.

