KPP-Chef nach sieben Monaten 4-Tage-Woche: „Absolut genial!“

Zwischen „Todesstoß für Sozialsystem und Wohlstand“ (WKO) und „Win-Win-Win-Situation“ (SPÖ): Die Idee einer 4-Tage-Woche wird in Österreich aktuell wieder leidenschaftlich diskutiert. Das Waldviertler Ingenieurbüro KPP-Consulting hat die Debatte längst hinter sich. Es hat im Sommer 2022 freiwillig auf vier Tage Arbeit bei 38 statt 40 Stunden und gleichem Gehalt für alle 50 Beschäftigten umgestellt. Und: „Es ist absolut genial! Wir würden nicht mehr zurückgehen“, zieht CEO Armin Kubat eine Zwischenbilanz.

Stetes Wachstum – bis zu einer grundlegenden Frage

KPP startete 2003 in Schrems, gründete danach unter anderem auch Hauptbetriebsstätten in Krems und Zwettl, wuchs stetig. Im Covid-Jahr 2021, als Betriebe von Existenzängsten geplagt waren, gingen Umsatz um ein Viertel und Personalstand um ein Fünftel rauf, 2022 wurden erstmals die Marken von vier Millionen Euro Umsatz und 50 Beschäftigten – Frauenanteil: fast 50 Prozent – geknackt.

Der Boom bei Windkraft, Photovoltaik oder Glasfaser sorgt bei KPP-Consulting ungeachtet von Teuerung und Krise für anhaltend hohe Beschäftigung etwa in Baumanagement oder Bausicherheitskoordination. „Ein Rückgang ist bei uns nicht zu sehen, auch weil im öffentlichen Sektor noch kräftig investiert wird“, sagt Kubat.

Der Expansionskurs kollidierte allmählich mit der auch im Waldviertel wachsenden Arbeitskräfte-Knappheit. „Also stellten wir uns der Frage, wie wir als Arbeitgeber wesentlich attraktiver sein könnten“, blickt er zurück. Heraus kam der freie Freitag, auf den am 4. August 2022 erstmals angestoßen wurde. Bei KPP wurde die Sollarbeitszeit nicht einfach um einen Tag reduziert: Sie wurde ohne Gehaltsabzug von 40 auf 38 Stunden gesenkt.

„80 Prozent waren begeistert“

Das Feedback darauf sei bei den alljährlichen Einzelgesprächen mit allen Mitarbeitenden überwältigend gewesen, rekapituliert der Firmeninhaber. „Alle haben die 4-Tage-Woche von sich aus angesprochen, 80 Prozent davon waren begeistert.“ Hervorgestrichen wurde die Option auf das verlängerte Wochenende für Kurzurlaube, genauso, dass private Erledigungen nicht mehr stur ins Wochenende gequetscht werden müssen. Auch die Möglichkeit zum Arztbesuch außerhalb der Dienstzeit sei genannt worden, sagt Kubat – das habe nichts mit dem Fehlen im Job zu tun, sondern damit, dass ein vielleicht sensibles Anliegen in Ruhe und ohne das Rausgerissensein aus dem Arbeitsprozess abgehandelt werden kann.

Klar beschäftigt ihn die Grenze der Reduktion unterm Aspekt der „Leistungsfähigkeit“ einer Gesellschaft: „Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es von sieben auf sechs Tage mit 48 Stunden, schließlich auf fünf und nun auf vier. Natürlich ist die Frage, in welche Richtung das weitergeht, ob wir in 20 Jahren über drei Tage diskutieren – und was dann sein wird.“

Hinweis auf der Website: Der Freitag ist freier Tag. Foto: kpp.at Screenshot

Wie die Partner mit der Umstellung umgingen?

Die Reaktionen waren unterschiedlich. Kubat spricht von vielen auch schriftlichen Gratulationen, etliche Partner versuchen nun, darauf Rücksicht zu nehmen. Bei manchen sei die Frage auf die Erreichbarkeit an Freitagen gekommen – vor allem bei Verträgen mit 5-Tage-Bereitschaft.

Was tun? Standardmäßig sind die 38 Stunden an vier Tagen zu leisten, doch Beschäftigte können sie nach eigenem Ermessen auch auf fünf Tage verteilen. „Der Freitag ist das, was vorher der Samstag war – da durfte genauso gearbeitet werden“, sagt Armin Kubat. Sprich: Wer freitags zuhause bleiben will, muss nicht extra anfragen. Dabei gehe es wie einst am Samstag auch um Aspekte wie Eigenverantwortlichkeit und Verantwortung gegenüber der Firma: Die Idee ist es, Arbeit am Freitag zu vermeiden. Ist aber ein Freitag-Termin für Partner in Bauprojekten ohne Alternative, dann wird eben ausnahmsweise auch freitags gearbeitet. Der Regelfall sei das nicht, sagt Kubat, „aber es kommt vor“.

Und wie viele Arbeitstage hat der Chef?

An einem Freitag habe er den Laptop abgedreht und sich zur Radtour aufgemacht, lacht Kubat. Das war einer der ersten Freitage nach der Umstellung, ein zweites Mal gab er sich das Abenteuer danach nicht mehr. Manchmal sind es auch heute noch sechs oder sieben Arbeitstage. Aber: „Auch ich als Unternehmer habe eine gewisse Entspannung erfahren.“ Auch für ihn ist der Freitag nämlich jetzt das, was davor der Samstag war – Zeit, in der er sich in relativer Ruhe „extrem produktiv“ seinen Aufgaben widmen kann.

