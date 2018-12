Neue Arztpraxis in Heidenreichstein eröffnet .

Nachdem Dr. Clemens Binder im Vorjahr die Ordination seines Vorgängers Gustav Zimmermann in Heidenreichstein übernommen hatte und in dessen Räumlichkeiten praktizierte, konnten er und sein Team die neuen Räumlichkeiten in der Litschauerstraße der Burgstadt beziehen.