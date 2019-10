„Des is ned guat beinand“, habe sich Wolfgang Böck gedacht, als er Anfang der 80er Jahre zum ersten Mal den Pürbacher Hof mit der Hausnummer 14 sah. Das Haus sollte Böck später mit Harald Gugenberger zum „Wald4tler Hoftheater“ um- und ausbauen.

Wolfgang Böck und Autor Christoph Frühwirth widmeten der Entstehung des Wald4tler Hoftheaters am 24. September viel Zeit, Böck erzählte zahlreiche Anekdoten aus der Anfangszeit des Hauses. Einige davon finden sich auch in der Biografie „Habt’s mich gern“, die Frühwirth nach zahlreichen Gesprächen mit Böck verfasste.

Harald Gugenberger, seine Frau Stella Hierländer und Wolfgang Böck waren Linzer, Böck hat Hierländer an der Schauspielschule kennengelernt. „Gugi hab ich in einem Lokal kurz vor Sperrstunde getroffen. Er war Flipperkönig und wir haben um Vodka gespielt“, erinnerte sich Böck. Später habe Gugenberger dann gefragt, ob er ihn denn mit dem Auto ins Waldviertel bringen könne. Bald stand „gemeinsam den Hof retten“ am Programm.

Böck schaffte damals den Sprung ins Volkstheater, Pürbach war der „Kreuzungspunkt“ zwischen Linz und Wien: „Die Freak Brothers haben sich hier getroffen“, so Böck, der sich selbst als Pragmatiker, Gugenberger als grenzenlosen Optimist bezeichnete. „Es war am Anfang aber nie die Rede von einem Theater“, erzählte Böck. Harry Gugenberger sei Liedermacher gewesen, die erste Bühne war eine für ihn zum Proben.

400 Kinostühle waren Hingucker

Irgendwann habe Gugenberger aber 400 alte Kinostühle gekauft. Und Böck habe, als Harry im Urlaub war, Rollrasen für den Innenhof besorgt: „In den 80ern war das etwas Besonderes. Die Nachbarn ham gschaut.“ Bei den Nachbarn, von denen einige auch ins Hoftheater gekommen waren, bedankte sich Böck: „Ohne ihre Unterstützung wäre das alles nicht möglich gewesen.“

Nach vielen Umbauten, bei denen auch Böck mithalf, spielte man im Jahr 1989 in Pürbach das erste Theaterstück: „Die Physiker“ von Dürrenmatt. Böck reiste dazu extra aus Zürich, wo er ein Engagement hatte, an: „Der Direktor hat das nicht ganz verstanden.“ Man engagierte Regisseur Werner Prinz, der damals am Volkstheater arbeitete, und Bühnenbildner Erich Uiberlacker, beide sollten zu langjährigen Wegbegleitern werden. „In Pürbach gab es von Anfang an Qualität. Wir haben Stücke an die Josefstadt oder nach Klagenfurt verkauft – Stücke, die hier entstanden sind“, ist Böck rückblickend stolz. Er zeigte sich auch stolz, dass „die Buam“, Intendant Moritz Hierländer und sein Cousin Maximilian Gugenberger, das musikalische Erbe von Harry Gugenberger pflegen – die beiden waren mit drei Nummern live zu hören.

Natürlich musste Wolfgang Böck auch über den „Kaisermühlen Blues“ („Ich kann ihm nicht aus“) oder über die späteren „Trautmann“-Krimis („Ich wollts nicht spielen...“) sprechen. Aber auch über seine wilde Zeit in Graz oder über Theater als Schichtbetrieb in Linz erfuhr man einiges. Ein sehr unterhaltsamer Abend mit vielen Anekdoten, pointiert von Böck vorgetragen.

Übrigens: Wolfgang Böck kommt am 21. November mit einer Lesung wieder ins Wald4tler Hoftheater.