2.800 Antigen-Tests wurden in den 21 Gemeinden des Gmünder Bezirkes bereits am Vormittag des 12. Dezember abgenommen, elf davon schlugen laut offiziellem "Dashboard" an. In den anderen Waldviertler Bezirken Horn (1), Waidhofen (3), Zwettl (2), Krems-Land (2) und sogar Krems-Stadt (2) wurden bis dato zusammen 13.800 Tests abgenommen, von denen insgesamt lediglich zehn positiv waren.

Aktuell besteht noch in allen Gemeinden für Menschen ohne Covid-Symptome die Möglichkeit, freiwillig einen kostenlosen Antigen-Test zu machen - wobei der Test auch in einer Gemeinde außerhalb des Hauptwohnsitzes erfolgen kann. Testergebnisse sollen binnen einer halben Stunde vorliegen und an hinterlassene Handy- bzw. Mailkontakte der betreffenden Person übermittelt werden. Über positive Tests wird zudem die Gesundheitsbehörde informiert. Bezirkshauptmann Stefan Grusch: „Personen mit positiven Antigen-Tests werden als Verdachtsfälle zum PCR-Test im Drive-In Zwettl angemeldet. Ist der negativ, wird zu einem zweiten PCR-Test aufgefordert. Ist auch dieser negativ, dann wird die Quarantäne aufgehoben.“

Grusch betont, dass die Anonymität vor Ort gewahrt sei: Proben seien nicht mit Namen versehen, sondern mit QR-Codes, die ins digitale System der Gesundheitsbehörde einfließen. „Auch die Gemeinde kann aus einer Probe nicht herauslesen, um wen es sich handelt.“

Wann und wo im Gmünder Bezirk noch getestet wird:

Amaliendorf: Samstag, Sonntag 8-18 Uhr in der Volksschule

Bad Großpertholz: Samstag und Sonntag 8-18 Uhr in der Mittelschule

Brand-Nagelberg: Samstag und Sonntag 8-18 Uhr im Kulturhaus Alt-Nagelberg

Eisgarn: Sonntag im Saal des Gasthauses zur Alten Post

Eggern: Samstag 8-18 Uhr in der Volksschule

Gmünd: Samstag und Sonntag im Gymnasium, Palmenhaus und Pfarrsaal der Herz-Jesu-Kirche Gmünd-Neustadt, jeweils 8-18 Uhr

Großdietmanns: Samstag und Sonntag 8-18 Uhr im Turnsaal der Volksschule

Großschönau: Samstag 7-12 und 13-17 Uhr im Turnsaal der Volksschule

Haugschlag: Samstag 8-17 Uhr im Saal des Gasthaus Mader

Heidenreichstein: Samstag und Sonntag 8-18 Uhr in der Mittelschule Heidenreichstein

Hirschbach: Samstag 8-18 Uhr im Vereinssaal

Hoheneich: Samstag und Sonntag 8-18 Uhr im Turnsaal der Volksschule

Kirchberg: Samstag und Sonntag 8-18 Uhr im Hamerlinghaus

Litschau: Samstag und Sonntag 8-18 Uhr im Relax Hallenbad

Moorbad Harbach: Samstag 9-16 Uhr im Steinbrunnerhof Lauterbach

Reingers: Sonntag 8-18 Uhr im Freizeitzentrum

Schrems: Samstag und Sonntag jeweils 8-12 Uhr und 13-18 Uhr in der Stadthalle Schrems

St. Martin: Samstag 8-18 Uhr und Sonntag 8-12 Uhr im Turnsaal der Volksschule St. Martin

Unserfrau: Samstag 8-18 Uhr im Gemeindeamt

Waldenstein: Samstag und Sonntag 8-18 Uhr im Sport- und Kulturzentrum

Weitra: Samstag und Sonntag 8-18 Uhr im Turnsaal der Mittelschule Weitra

Weitere Infos zur Testung: https://notrufnoe.com/testung