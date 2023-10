Eröffnung noch im Oktober: Neustart im ehemaligen „Steirerstüberl“

Nach zuletzt bewegten Zeiten will der Gastronom Janos Zomboracz das ehemalige „Steirerstüberl“ in der Bahnhofstraße in eine stabile Zukunft führen: Bekannt als früherer Wirt des „Dorfbründl“ in Niederschrems, startet er noch im Herbst im „Bistro Cocina“ neu durch. Der Namenszusatz „La Primer Hungaro Cubano“ deutet es schon an: Es wird auch einige kubanische und ungarische Spezialitäten geben.

Als gebürtiger Ungar möchte Zomboracz nicht auf ungarische Snacks verzichten – aber da er Kubafan ist, sollen jedenfalls auch kubanische Sandwiches ins Angebot kommen, dazu ist kubanische Hintergrundmusik geplant. Zurzeit ist Janos Zomboracz mit zahlreichen Renovierungs- und Umbauarbeiten beschäftigt. Die Wände sollen hell und einladend erstrahlen und viele Pflanzen abgebildet sein. Anstelle einer Klimaanlage werden Deckenventilatoren montiert. Wann es im „Bistro Cocina“ losgeht, das hängt vom Fortschritt der Arbeiten ab, sagt er. Geplant wäre es noch für Oktober.

Suppen und Eintöpfe will Zomboracz in ausgehöhltem Brot servieren und verschiedene Biersorten kredenzen. Montags, dienstags und sonntags hofft er auf reges Mittagsgeschäft, freitags und samstags auf Abendgeschäft. Bis Ende Juni wurde das Lokal wie berichtet als „Schmankerltreff“ betrieben, zuvor bis Ende 2022 elf Jahre lang als „Waldviertler Stüberl“.