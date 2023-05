Wultschau: Mühlwiesenweg wird saniert und umverlegt

Der letzte Abschnitt dieses Weges ist laut Angaben der Gemeinde ein Interessentenweg und gehört nicht zum öffentlichen Gut. Hier liege es an den Eigentümern, entsprechende Sanierungen vorzunehmen, damit der Verbindungsweg sinnvoll genutzt werden könne.

Der Aushub des neuen Weges wird demnach in den ausgebaggerten Streifen des alten Weges eingebracht und der Wiese angeglichen. So verläuft der Weg nicht quer durch die Wiese, sondern am Rand parallel zum Entwässerungsgraben. Mit der Fertigstellung und Abschluss der Arbeiten wird noch in der ersten Hälfte dieses Jahres gerechnet.

