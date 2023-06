Budweiser Straße: Baustart verzögert sich in den August

„Bitte warten“ heißt es für die Generalsanierung einer der Hauptverkehrsachsen der Stadt Schrems. Auskunft von Vizebürgermeister und SPÖ-Klubchef Michael Preissl vor Erscheinen der jüngsten Gmünder NÖN-Ausgabe: Der ursprünglich für Mai, dann für Juni geplante Baustart für das Millionenprojekt in der Budweiser Straße werde nun in den Juli fallen – „frühestens“. Schon am 22. Juni musste er den Zeitpunkt revidieren: „Auch der Juli geht sich nicht mehr aus. Wir hoffen auf einen Beginn im August.“

Hauptgrund für die Verzögerung sind die Verzögerungen in der Bahnstraße (L66), die Stadtausfahrt in Richtung Pürbach ist seit einigen Tagen und bis weit in den Juli hinein gesperrt. In der Budweiser Straße soll in der für heuer geplanten ersten Tranche der Bereich zwischen der Abbiegung aus der Heidenreichsteiner Straße und der ersten Einfahrt zum Waldviertler Wohnpark bearbeitet werden. Die Wasserleitung wird nach Einschätzung von Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) tendenziell komplett erneuert werden müssen, beim Kanal könne im Idealfall eine „Inliner“-Sanierung der Rohre ausreichen. Die Baustelle soll auch für weitere Leitungen von Wärme bis zum Strom genutzt werden, auch die Ortsbeleuchtung wird im Zuge des Projekts erneuert.

Totalsperren werden im ersten Schritt nur vorübergehend erwartet.

Hoffen auf einen langen, milden Spätherbst

Ziel ist die Herstellung einer provisorischen Fahrbahndecke noch heuer, die Stadtführung hofft auf einen milden und langen Spätherbst. Die finale Asphaltierung des Straßenstückes ist für das Frühjahr 2024 vorgesehen, ehe auch die Sanierung des zweiten Abschnitts vom Wohnpark über Zwiemannsbusch in Richtung B30/B2 in Angriff genommen werden soll.

Offen ist aktuell noch die Frage, in welcher Form die Nebenanlagen neu errichtet werden – beispielsweise, ob und wo ein Radweg kommen wird. Am Ende bestünde ja die Option der Einmündung in den Radweg zwischen Kottinghörmanns und Firma Eaton. Entschieden ist in der Hinsicht noch nichts, betont Stadtchef Müller. Es habe in den vergangenen Tagen Hausbegehungen gegeben, um zu informieren und Wünsche einzuholen.