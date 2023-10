Landesklinikum Gmünd nahm an Großübung teil

Bei einem großflächigen Stromausfall, der Städte, Länder oder im besonders schweren Fall ganze Kontinente betrifft, fällt damit einhergehend auch die überlebenswichtige Infrastruktur aus, da diese meist auf Elektrizität angewiesen ist. Hier besonders im Fokus sind die Trinkwasserversorgung, jedoch auch der Ausfall von Mobilnetzen sowie die Bereitstellung von Treibstoffen für den Transport und die Versorgung mit Lebensmitteln für die breite Bevölkerung.

All diese Aspekte können im Ernstfall sehr schnell zu einer Massenpanik führen. Aus diesem Grund wurde vom Militärkommando Niederösterreich in enger Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich sowie zahlreichen weiteren Partnern – Behörden, Blaulicht- und Hilfsorganisationen – eine fünftägige Notfallübung abgehalten.

Hauptaugenmerk Kommunikation. Auch das Landesklinikum Gmünd, als erste Anlaufstelle bei Verletzungen und Notfällen in solch einem Szenario, beteiligte sich an der Übung. Im Hauptaugenmerk stand hier die enge Zusammenarbeit des hausinternen Krisenstabes sowie ein stetiger Austausch mit der LGA-Zentrale und die Kommunikation der regionalen Geschäftsführungen aller betroffenen Krankenanstalten untereinander. Ein weiterer wichtiger Punkt war die Organisation und Lieferung von Treibstoff für die Notfallgeneratoren, um die regionale Grundversorgung des Klinikums so lange wie möglich aufrechterhalten zu können.

„Übungen dieser Art sind sehr wichtig, nicht nur am Standort direkt, sondern in Zusammenarbeit mit sämtlichen Instanzen, um für den Ernstfall gut vorbereitet zu sein und so bestmöglich im Sinne der Bevölkerung agieren und reagieren zu können“, erklärte der kaufmännische Standortleiter Karl Binder. „Zwar können bzw. werden im Notfall unvorhergesehene Ereignisse eintreten, wenn jedoch der Grundablauf gut funktioniert, kann man diesen besonderen Begebenheiten schneller entgegenwirken“, so Binder abschließend.