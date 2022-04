„Bühne frei“ für Musik der Stadtkapelle Heidenreichstein

Die Stadtkapelle Heidenreichstein wurde 1925 unter Kapellmeister Johann Schröder als Privatkapelle gegründet und durfte ab 1932 die Bezeichnung „Stadtkapelle“ tragen. 1959 wurde daraus die „Stadtkapelle Heidenreichstein“ unter der Leitung von Obmann Johann Veith und Kapellmeister Anton Schindl. 1961 erfolgte der Beitritt zum NÖ Blasmusikverband. Von 1968 bis 1994 wurde die Stadtkapelle von Ladislaus Weber geleitet, der viel Zeit in die Jugendarbeit investierte. 1994 übernahm mit Hannes Reigl erstmals ein am Konservatorium ausgebildeter Musiker die Leitung und stellte die Weichen zur symphonischen Blasmusik. Durch sein Können und Engagement konnten viele junge Leute gewonnen werden.

Die Frühjahrs- und Kirchenkonzerte unter seiner Leitung wurden zu Abenden mit hohem symphonischen Anspruch. Aus den Reihen des Blasorchesters kam es zur Gründung der Jazz Big Band „Skunk Funk Jazz Orchestra“, des Jugendensembles „RHAPSODIA“ und weiterer Ensembles wie „Borderland Dixieband“, „Blechschodn“ oder dem klassischen Bläserquintett „Zwa 3“. Zusätzlich wurde das Jugendblasorchester JBO gegründet.

Konzerte als Kunstwerke – auch abseits der Musik

Mit Unterstützung der Stadtgemeinde wurde in der Einsatzzentrale ein hochmoderner Probensaal geschaffen. Die Fertigstellung erfolgte im Frühjahr 2000. Die aktuelle Uniform mit schwarzen Hosen, blauen Sakkos und gelben Gilets wurde 2003 angeschafft. Zum optischen Aufputz der Kapelle tragen seit 2003 auch die Marketenderinnen in ihren Dirndln bei. Symphonische Konzerte werden in klassisch schwarzer Kleidung gespielt.

Ab 2007 wurde die Stadtkapelle von Rainer M. Haidl dirigiert. Die Frühjahrskonzerte wurden zu Gesamtkunstwerken. Zur symphonischen Blasmusik wurden dem Publikum eigenproduzierte Filme, Theatereinlagen und außergewöhnliche Moderationen geboten. Dieses Konzept wird bei den Kinderkonzerten fortgeführt, bei denen Jakob Allram die szenische Darstellung organisiert.

2018 übernahm Martin Kaburek, Leiter des Musikschulverbandes Heidenreichstein, als Kapellmeister. Mit ihm begann eine zukunftsweisende Zusammenarbeit mit der Volks -und Mittelschule, bei der Kinder auf Blasinstrumenten, die die Stadtkapelle kostenlos zur Verfügung stellt, jede Woche im Orchesterspiel unterrichtet werden. Martin Kabureks Schwerpunkte liegen auf musikalischer Qualität, Vielfalt und Musikvermittlung.

