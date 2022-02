Kapellmeister Stefan Grübl: „Im Vergleich sind wir gut aufgestellt“

NÖN: Im November wäre die Polka-Walzer-Marsch-Wertung angestanden, musste dann aber abgesagt werden. Später sind auch die Proben ausgefallen. Wie beginnt man nach so langer Pause wieder?

Stefan Grübl: Derart lange Pausen waren bis 2020 unüblich und wir hatten auch kaum Erfahrung damit. Zum Wiedereinstieg gab es von den Verbänden Unterstützung, vor allem welche Literatur sich eignet. Ich denke, daran haben sich viele Kapellmeister orientiert.

Waren die Proben- und Auftrittsausfälle demotivierend?

Grübl: Man gewöhnt sich leider schnell daran, dass keine Proben sind und Zeit für anderes bleibt. Das ist für die Kapellen natürlich schlecht und man muss die Musiker wieder von Neuem abholen. Jeder Musiker, der abspringt, ist ein Verlust.

Wie groß schätzen Sie das Interesse am aktiven Ausüben von Blasmusik im Bezirk ein?

Grübl: Steigend – ich denke, dass wir im NÖ-Vergleich gut aufgestellt sind. Dass wir eine kleine BAG sind, hat Vorteile: Wir kennen einander, Sitzungen sind familiär und alles ist persönlicher. Auch dass in den vergangenen Jahren neue Kapellen zur BAG gekommen sind, spricht dafür, dass das Angebot gerne genutzt und akzeptiert wird. Was uns allen fehlt, ist die Jugendarbeit (Seminare, Wettbewerbe, Prüfungen), wo man in den vergangenen zwei Jahren keine Akzente setzen konnte.

Gibt es genug junge Leute, die in den Kapellen auch Funktionen übernehmen wollen?

Grübl: Im Bezirk findet in den Führungspositionen der Kapellen ein Umbruch statt. Es sind junge Kapellmeister und Obleute am Werk, in den vergangenen fünf Jahren hat sich viel getan. Im Kapellmeister-Bereich braucht es für die Ausbildung eben eine gewisse Vorlaufzeit.

Was sind als Kapellmeister die Herausforderungen der alltäglichen Arbeit?

Grübl: Ich denke, den Spagat zwischen musikalischen und sozialen Aufgaben zu schaffen. Man muss aufpassen, was man sagt und wie man es sagt, wie man Termine plant und die Programmauswahl mit dem Orchester abstimmen. Im Amateurbereich muss man sehr feinfühlig sein, das macht die Tätigkeit wahrscheinlich schwieriger als im Profibereich.

Für die meisten Musiker ist es ein Hobby: Was steht dabei im Vordergrund? Die Musik oder das Soziale?

Grübl: Wäre es nur das Soziale, könnte man auch einfach ins Wirtshaus gehen. Auch das Musikalische alleine ist es nicht, die Kombination aus beidem wird es ausmachen. In musikalischer Hinsicht braucht es jedenfalls Ziele. Nur zum Spaß zu spielen, ist nicht erfüllend. Man sollte die Herausforderung zur Weiterentwicklung immer wieder suchen, so empfinde ich es zumindest. Daran wächst ein Verein oder eine Gruppe.

Wie überwindet man Motivationstiefs?

Grübl: Das ist individuell sehr verschieden. Bei Jungmusikern ist es wichtig, sie in die Gruppe zu integrieren. Es hilft, wenn sie nicht alleine sind, sich jemand um sie kümmert und sie in die Gemeinschaft reinwachsen können. Bei älteren Musikern kommt irgendwann der Punkt, an dem die Motivation nachlässt und ans Aufhören gedacht wird. Irgendwann ist auch eine Musikerpension okay (lacht).

Was sollte man insgesamt mitbringen, wenn man in einer Blasmusikkapelle mitspielen möchte?

Grübl: Es braucht ein gewisses Niveau am Instrument, in den meisten Vereinen ist das die Bronzeprüfung. Was ich noch sehr wichtig finde: Verlässlichkeit. Wenn auf ein Konzert hingearbeitet wird, bringt es vor allem Jungmusikern wenig, wenn sie nur bei jeder zweiten Probe dabei sind. Am Anfang ist jede Probe wichtig – und dann wächst man schnell hinein.

