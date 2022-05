Orchester Waldenstein: Langer Weg zum Start für jungen Verein

Werbung

Der 16. Juni 2015 war ein besonderer Tag für das Orchester Waldenstein: In der Volksschule fand die Gründungs-Generalversammlung statt. Obmann wurde Josef Zechmann, Kapellmeister Christian Hofbauer.

Dem vorangegangen war ein Umbau im Gebäude der Volksschule Waldenstein, wodurch im Mai 2016 das Musikheim eröffnet werden konnte. Der große Probenraum und mehrere Musikzimmer stehen nun allen Schülern der Musikschule, dem Orchester Waldenstein und dem Chor Waldenstein zur Verfügung. Den ersten großen Auftritt hatte das Orchester im Oktober 2018 im Rahmen der 50-Jahr-Feier der Gemeindezusammenlegung, wo der Radio-NÖ Live-Frühschoppen musikalisch gestaltet wurde. 2019 erfolgte der Beitritt zum Blasmusikverband: Mit Unterstützung der Gemeinde wurde eine Tracht angekauft und bei der Teilnahme an der Konzertwertung 2019 präsentiert. Das junge Orchester hat sich über eine gute Bewertung gefreut.

Die Jahre 2020 und 2021 waren geprägt von der Covid-Pandemie, die Tätigkeit der Bläserklassen gingen – unter der Leitung von Stefan Grübl – weiter.

Am 15. Mai um 16 Uhr lädt das Orchester zum Frühjahrskonzert ins Sport- und Kulturzentrum Hinger und am 25. Juni wird das Orchester erstmals zur Marschmusikwertung in Hirschbach antreten. Der Verein besteht aus 33 musizierenden Mitgliedern und drei Marketenderinnen. „Ohne die großartige Unterstützung der Gemeinde Waldenstein wäre vieles nicht möglich gewesen“, ist sich der Vorstand sicher.

