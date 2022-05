Stadtkapelle Litschau vor 125-Jahr-Jubiläum

Werbung

Die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Litschau haben eine Gemeinsamkeit, nämlich „die Freude an der Musik“ – die Generationen verbindet und anderen Freude bereitet.

Laut Chronik der Stadt Litschau wurde 1881 der „Musik- und Gesangsverein“ gegründet. 17 Jahre später, im Sommer 1898, ließ der dem Bezirksgericht zugeteilte Kanzlist Engelbert Holladi den Musikverein schließlich aufleben. Holladi war ein ausgezeichneter Musiker, diente zwölf Jahre als Feldwebel in einer Militärmusikkapelle und konnte fast jedes Instrument vorzüglich spielen. Im Zuge der Gründung einer großen Musikkapelle wurden Streich- und Blasinstrumente gekauft. 24 Musiker fanden sich zusammen, welche vom Arzt Julius Bittner dirigiert wurden. Die Seele aber war Holladi.

Nach den Weltkriegen musste die Kapelle zweimal neu aufgebaut werden, 1953 übernahm Kapellmeister Steigberger, der nach einigen Jahren von Alfred Kurz abgelöst wurde. Unter dessen Leitung nahm die Kapelle erstmals an einer Marschbewertung in Alt Nagelberg teil. 1962 übergab er an Adolf Geist. Mit ihm begann der eigentliche Aufstieg.

Die schwierigste Aufgabe war zunächst die Anschaffung neuer Instrumente, auch eine einheitliche Tracht wurde angeschafft. 1989 legte Geist sein Kapellmeisteramt in jüngere Hände. Unter Nachfolger Alfred Bachofner wurde zusätzlich das Jugendensemble gegründet, er erzielte zahlreiche Auszeichnungen mit der Kapelle, wie 2001 den Ehrenpreis des Landeshauptmannes in Bronze, Silber und Gold für ausgezeichnete Erfolge bei den Konzertmusikbewertungen in Folge.

2008 übernahm schließlich der aktuelle Kapellmeister Robert Hammerschmied, in dem Jahr wurde anlässlich des 110-jährigen Bestehens auch die jetzige Tracht angeschafft. Mit viel Leidenschaft zur Musik und akribischer Arbeit ist Hammerschmid seither bestrebt, den Klangkörper zu verbessern.

Die Stadtkapelle wirkt bei vielen Veranstaltungen in den Gemeinden Litschau, Reingers und Haugschlag wie Faschingsumzug, Auferstehung, Floriani, Erstkommunion, Maibaumaufstellen, Fronleichnam, Allerheiligen oder Begräbnisse mit. Weitere Fixpunkte sind jährliche Teilnahmen an Marsch - und Konzertmusikbewertungen .

2021 legte Obmann Johann Kreuzer nach 23 Jahren im Amt seine Funktion nieder. Mit viel Umsicht kümmerte er sich, oft im Hintergrund, um die Kapelle, steckte viel Zeit und Energie in den Verein. Kreuzer bleibt als Musiker und Kassierstellvertreter aktiv und ist so für den im Vorjahr einstimmig gewählten neuen Obmann Werner Stangl ein Ansprechpartner mit jahrelanger Erfahrung.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.