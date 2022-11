Blasmusikkapellen stellten sich in Hirschbach der Konzertwertung

Fünf Kapellen traten in der Wertungsstufe A an, vier in Stufe B. Nur die Jugendtrachtenkapelle Großschönau hat Stufe C gewählt. In der Bewertungsjury saßen Günter Weiß, Johannes Distlberger und Richard Jank.

Während sich bei den meisten Kapellen in der musikalischen Leitung nichts geändert hat, hat für die Stadtkapelle Gmünd diesmal nicht Kapellmeister Erwin Höbarth, sondern Tubist und Musikschullehrer Michael Neuwirth den Taktstock geschwungen. Für einen besonderen Hingucker sorgte das Orchester Waldenstein: Passend zum Stück "Downhill" - der Kitzbühel-Abfahrt im alpinen Ski-Weltcup nachempfunden - zogen die Marketenderinnen Haube und Skibrille über und feuerten die Musiker im Endspurt ihres Auftrittes an.

Nicht zur Konzertwertung angetreten ist die Trachtenkapelle Brand, nachdem ihr Kapellmeister Manfred Neureiter am 22. Oktober plötzlich und unerwartet verstorben war.

Das Ergebnis:

Trachtenkapelle Moorheilbad Harbach: 90,75 Punkte

Blasmusikkapelle Hirschbach: 89,58

Feuerwehr-Kapelle Amaliendorf-Aalfang: 90,92

Stadtkapelle Heidenreichstein: 91,92

Orchester Waldenstein: 90,92

Trachtenkapelle Bad Großpertholz: 92,50

Stadtkapelle Weitra: 93,58

Stadtkapelle Litschau: 89,25

Stadtkapelle Gmünd: 91,58

Jugendtrachtenkapelle Großschönau: 94,25

