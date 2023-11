Cityjet in Gmünd mit finsteren Aussichten

Am Vormittag des 29. Oktober kam ein Cityjet der ÖBB aus Wien am Bahnhof Gmünd an, der die Blicke auf sich zog – er war mit Graffiti optisch an mehreren Stellen großflächig „verziert“. Auf einer Seite wurde gar ein ganzer Waggon von Sprayern bemalt, die Fenster waren dadurch richtiggehend geschwärzt — was vermutlich nur für jene angenehm war, die sich bei ihrer Bahnreise noch ausschlafen mussten.

Für die ÖBB ist das Sachbeschädigung an ihrem Eigentum und wird strafrechtlich verfolgt, im Vorjahr wurden laut Bundesbahnen immerhin 32 Sprayer erwischt.