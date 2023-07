Höchste Bevölkerungs-Verluste im Bezirk Gmünd: SPÖ schlägt Alarm

Trotz der Fluchtbewegungen unter anderem aus der Ukraine hat der Bezirk Gmünd im Vorjahr wie berichtet neuerlich Einwohner verloren, die Zahl der Hauptwohnsitzer rutschte nach Jahrzehnten der Abwanderung und in der Folge stark negativ gewordener Geburtenbilanzen erstmals überhaupt unter 36.000 (hier mehr lesen: Erstmals weniger als 36.000 Einwohner im Bezirk Gmünd). SPÖ-Bezirksvorsitzender Michael Bierbach schlägt dazu nun Alarm. Weil: Ganz Niederösterreich wachse, nur der Bezirk Gmünd nicht.

„Es ist höchste Zeit, den Blickwinkel zu ändern: Es soll nicht nur auf die Abwanderung ein Blick geworfen werden, sondern die Zu- und Rückwanderung unterstützt sowie eine wirklich hohe Lebensqualität erreicht werden“, so Bierbach in einer Aussendung. Dabei gehe es um gut ausgebaute Anschlüsse ans Öffi-Netz, Bäcker, Fleischer, Bank mit Bankomat und Postpartner im Ort – und um ein sicheres Radwegenetz. In all diesen Bereichen sieht er „Defizite. Es gibt keine zukunftsweisenden Investitionen in unserer Region und dadurch spürt man das Ergebnis einer Politik, die die Probleme nicht erkennt!“ Auch der Mangel an höheren Bildungseinrichtungen trage dazu bei, dass sich Betriebe mit Bedarf für höherqualifizierte Arbeitskräfte häufig in anderen Gebieten ansiedeln.

Der Bezirk Gmünd schneide laut aktuellem Vergleich der Arbeiterkammer mit einem Bevölkerungsminus von 0,4 Prozent landesweit am schlechtesten ab. In der Prognose der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) aus 2019 werde davon ausgegangen, dass sich die Bevölkerungszahlen auch bis 2030 nicht stabilisieren, mahnt Bierbach.